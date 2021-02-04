© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Klare Ansage von Prof. Bhakdi. Steht endlich auf und wehrt euch gegen dieses Verbrechen am Menschen!
Follow
0
Download MP3
Share
Report
74 views • February 04, 2021
"Der Spiegel-Bestseller-Autor leitete das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 22 Jahre lang und war in der Patientenversorgung, Forschung und Lehre tätig. Er hat über 300 wissenschaftliche Arbeiten auf den Gebieten der Immunologie, Bakteriologie, Virologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen veröffentlicht." [1]
1. Plandemie ist vorbei! PCR-Test ist komplett nutzlos, es gibt selbst laut WHO keine asymptomatischen Fälle oder Ansteckungen!!!
2. Menschen sterben massenhaft nach Impfungen! Impfung ist brandgefährlich, auch für junge Menschen!
3. Beweise können kostenlos beim Goldegg-Verlag heruntergeladen werden! Es gibt keinen Retter, nur uns!
Hier der Link zu dem im Video erwähnten Dokument:
https://www.goldegg-verlag.com/titel/corona-fehlalarm/
Verweis
[1] https://www.goldegg-verlag.com/goldegg-verlag/wp-content/uploads/corona-fehlalarm_anhang-immunitaet_2020-09-29.pdf
Lizenz
Creative Commons-Lizenz mit Quellenangabe (Wiederverwendung erlaubt)
Quelle: https://youtu.be/eD0g4Mdn57k
1. Plandemie ist vorbei! PCR-Test ist komplett nutzlos, es gibt selbst laut WHO keine asymptomatischen Fälle oder Ansteckungen!!!
2. Menschen sterben massenhaft nach Impfungen! Impfung ist brandgefährlich, auch für junge Menschen!
3. Beweise können kostenlos beim Goldegg-Verlag heruntergeladen werden! Es gibt keinen Retter, nur uns!
Hier der Link zu dem im Video erwähnten Dokument:
https://www.goldegg-verlag.com/titel/corona-fehlalarm/
Verweis
[1] https://www.goldegg-verlag.com/goldegg-verlag/wp-content/uploads/corona-fehlalarm_anhang-immunitaet_2020-09-29.pdf
Lizenz
Creative Commons-Lizenz mit Quellenangabe (Wiederverwendung erlaubt)
Quelle: https://youtu.be/eD0g4Mdn57k
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.