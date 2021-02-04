Klare Ansage von Prof. Bhakdi. Steht endlich auf und wehrt euch gegen dieses Verbrechen am Menschen!

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74 views • February 04, 2021





1. Plandemie ist vorbei! PCR-Test ist komplett nutzlos, es gibt selbst laut WHO keine asymptomatischen Fälle oder Ansteckungen!!!



2. Menschen sterben massenhaft nach Impfungen! Impfung ist brandgefährlich, auch für junge Menschen!



3. Beweise können kostenlos beim Goldegg-Verlag heruntergeladen werden! Es gibt keinen Retter, nur uns!



Hier der Link zu dem im Video erwähnten Dokument:

https://www.goldegg-verlag.com/titel/corona-fehlalarm/



Verweis

[1]



Lizenz

Creative Commons-Lizenz mit Quellenangabe (Wiederverwendung erlaubt)

Quelle: "Der Spiegel-Bestseller-Autor leitete das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 22 Jahre lang und war in der Patientenversorgung, Forschung und Lehre tätig. Er hat über 300 wissenschaftliche Arbeiten auf den Gebieten der Immunologie, Bakteriologie, Virologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen veröffentlicht." [1]1. Plandemie ist vorbei! PCR-Test ist komplett nutzlos, es gibt selbst laut WHO keine asymptomatischen Fälle oder Ansteckungen!!!2. Menschen sterben massenhaft nach Impfungen! Impfung ist brandgefährlich, auch für junge Menschen!3. Beweise können kostenlos beim Goldegg-Verlag heruntergeladen werden! Es gibt keinen Retter, nur uns!Hier der Link zu dem im Video erwähnten Dokument:Verweis[1] https://www.goldegg-verlag.com/goldegg-verlag/wp-content/uploads/corona-fehlalarm_anhang-immunitaet_2020-09-29.pdf LizenzCreative Commons-Lizenz mit Quellenangabe (Wiederverwendung erlaubt)Quelle: https://youtu.be/eD0g4Mdn57k Keywords coronacovid19bhakdi

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