Josep Pàmies dialoga com o Doutor José Luis Cabouli. Os Transplantes. Voz em castelhano com legendas em português.
Fragmento de vídeo da palestra de Josep Pàmies com o Doutor José Luis Cabouli, da sexta-feira, 20 de junho de 2025, na sede da Doce Revolução em Balaguer. Perguntas formuladas por Francesc Colet sobre os transplantes que são respondidas por ambos os oradores.
Duração: 8 minutos e 33 segundos. Idioma: Voz em castelhano com legendas em português.
Link do vídeo da palestra completa em castelhano dentro do Canal da Doce Revolução em Balaguer:
https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/
Link do vídeo da palestra completa em castelhano dentro do perfil do «YouTube»:
https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ
Tradução para a língua portuguesa: Rafael Amorim.