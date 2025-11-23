Josep Pàmies dialoga com o Doutor José Luis Cabouli. Os Transplantes. Voz em castelhano com legendas em português.





Fragmento de vídeo da palestra de Josep Pàmies com o Doutor José Luis Cabouli, da sexta-feira, 20 de junho de 2025, na sede da Doce Revolução em Balaguer. Perguntas formuladas por Francesc Colet sobre os transplantes que são respondidas por ambos os oradores.





Duração: 8 minutos e 33 segundos. Idioma: Voz em castelhano com legendas em português.





Link do vídeo da palestra completa em castelhano dentro do Canal da Doce Revolução em Balaguer:





https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/





Link do vídeo da palestra completa em castelhano dentro do perfil do «YouTube»:





https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ





Tradução para a língua portuguesa: Rafael Amorim.