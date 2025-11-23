BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Josep Pàmies dialoga com o Doutor José Luis Cabouli. Os Transplantes. Voz em castelhano com legendas em português.
animaweb
animaweb
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
4 views • 1 day ago

Josep Pàmies dialoga com o Doutor José Luis Cabouli. Os Transplantes. Voz em castelhano com legendas em português.


Fragmento de vídeo da palestra de Josep Pàmies com o Doutor José Luis Cabouli, da sexta-feira, 20 de junho de 2025, na sede da Doce Revolução em Balaguer. Perguntas formuladas por Francesc Colet sobre os transplantes que são respondidas por ambos os oradores.


Duração: 8 minutos e 33 segundos. Idioma: Voz em castelhano com legendas em português.


Link do vídeo da palestra completa em castelhano dentro do Canal da Doce Revolução em Balaguer:


https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/


Link do vídeo da palestra completa em castelhano dentro do perfil do «YouTube»:


https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ


Tradução para a língua portuguesa: Rafael Amorim.

Keywords
dalai lamasaudecienciaalmamedicinareceptorespiritualidadecirurgiasuicidioavepsicopatareencarnacaodharamsalachristiaan barnardjardiregressaotransplantesbasquetedoador
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy