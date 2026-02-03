Wir wollen weniger Leid in der Welt? Dann...

Einmal fragte einer den Heiland: "Wie kannst Du all das Leid in der Welt zulassen?" Jesu Antwort: "Dasselbe wollte ich Dich gerade fragen!" - Gott hat alles gut gemacht, uns aber auch einen freien Willen gegeben: WIR bringen all das Leid in die Welt, nicht ER! Herr, erbarme Dich unser, und gib uns ein reuiges und zerknirschtes Herz, damit es wieder von Liebe zu Dir und den Menschen erfüllt und erwärmt wird und bleibt - Amen