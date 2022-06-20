Ο γενετικός ορός mRNA BNT162b2 για τον SARS-CoV-2 επαναπρογραμματίζει τις αντιδράσεις ανοσοποιητικού

Μια ολοκαίνουργια μελέτη σε προ-έκδοση στο medRxiv με τίτλο: “Το εμβόλιο BNT162b2 mRNA κατά του SARS-CoV-2 επαναπρογραμματίζει τόσο τις προσαρμοστικές όσο και τις έμφυτες ανοσολογικές αντιδράσεις” έχει τιμήσει το κόσμο μας.





Αυτή η εργασία είναι τόσο σημαντική και παρέχει στοιχεία που υποστηρίζουν αυτό που πολλοί επιφανείς ανοσιολόγοι και ειδικοί εμβολίων λένε εδώ και πολύ καιρό. Αυτά τα ενέσιμα mRNA προϊόντα COVID-19 προκαλούν, ΝΑΙ, ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ δυσρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος – και όχι μόνο στο πλαίσιο του προσαρμοστικού (ανοσοποιητικού) συστήματος, αλλά στο πλαίσιο του ΕΜΦΥΤΟΥ (ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.





Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτά τα ευρήματα παρέχουν πολύ καλούς λόγους για τους οποίους βλέπουμε αναζωπυρώσεις λανθανουσών ιογενών λοιμώξεων και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν στο VAERS (και σε άλλα συστήματα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών) και ίσως το πιο σημαντικό, γιατί δεν πρέπει σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να εισάγουμε αυτές τις αηδίες στα παιδιά μας.





Τα παιδιά αποκρίνονται καλά στο πλαίσιο της COVID-19 (και 80 εκατομμύρια φορές – αυτό είναι καλά τεκμηριωμένο) και αυτό οφείλεται στο εξαιρετικό έμφυτο ανοσοποιητικό τους σύστημα.





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