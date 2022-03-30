Да воскреснет Святая Русь во Христе, и да бежат от лица Ея ненавидящие Ея! Афонский иеросхимонах Онуфрiй

☦️

враг землю Русскую озлобленно терзает,

наносит раны и сырую сыплет соль.

соль вражья раны в язвы разъедает.

снедает скорбь и сердце гложет боль.



Всю сердца скорбь и боль в стихи слагаю

Я с твёрдой верой Господу молюсь

И кровь в молитве непрестанной проливаю:

Христе Iисусе воскреси Святую Русь!



Инок Михаил



☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!