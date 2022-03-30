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Да воскреснет Святая Русь во Христе, и да бежат от лица Ея ненавидящие Ея! Афонский иеросхимонах Онуфрiй
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1314 views • March 30, 2022
☦️
враг землю Русскую озлобленно терзает,
наносит раны и сырую сыплет соль.
соль вражья раны в язвы разъедает.
снедает скорбь и сердце гложет боль.
Всю сердца скорбь и боль в стихи слагаю
Я с твёрдой верой Господу молюсь
И кровь в молитве непрестанной проливаю:
Христе Iисусе воскреси Святую Русь!
Инок Михаил
☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!
враг землю Русскую озлобленно терзает,
наносит раны и сырую сыплет соль.
соль вражья раны в язвы разъедает.
снедает скорбь и сердце гложет боль.
Всю сердца скорбь и боль в стихи слагаю
Я с твёрдой верой Господу молюсь
И кровь в молитве непрестанной проливаю:
Христе Iисусе воскреси Святую Русь!
Инок Михаил
☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!
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