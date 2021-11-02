BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Marc Doyer & Gérard Bunel : Témoignages d’accidents post-injections ! CoronaX-Files
FREEDOMUFOS CORONAX-FILES
FREEDOMUFOS CORONAX-FILES
7 followers
Follow
0
Share
Report
46 views • November 02, 2021
Pour ce retour des CoronaX-Files, je reçois Marc Doyer, qui a interpellé sur un média de masse les victimes d’accidents vaccinaux sur Cnews chez Pascal Praud, avant de témoigner sur plusieurs médias alternatifs dont ma chaine. Il nous décrit son expérience personnelle avec sa femme, qui est hospitalisée à domicile, dans un état critique après ses injections, avec une encéphalopathie comparable aux prions et à Creutzfeldt-Jakob. A nos côtés, un professionnel de santé et infirmier libéral, Gérard Bunel, nous a permis d’exposer, d’expliquer, et de documenter les accidents post vaccinaux, ainsi que le programme global de cette entreprise criminelle au pouvoir mondial !
Nous faisons donc un point sur cette situation inquiétante, qui montre la voie de plus en plus évidente, vers une dictature de l’empoisonnement obligatoire, qui limite de façon insupportable nos vies et nos dernières libertés sous des prétextes sanitaires, alors que le système de santé se dégrade en chute libre !

Twitter de Marc Doyer : https://mobile.twitter.com/Marc_Doyer?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

REVAV Réseau des victimes d'accidents vaccinaux
https://www.revahb.fr/?fbclid=IwAR1m7NyXkf7dW4CUPOq6IDPVW9YYQt-kidiHotmm-9bn6in2aAO86Fx-VP8
https://www.facebook.com/reseauvictimesdaccidentsvaccinaux/

Rapport sur les décès dus aux vaccins
https://leroutardresistant.files.wordpress.com/2021/10/rapport-deces-vaccins.pdf

La composition des pseudo-vaccins COVID par le Dr Robert YOUNG – traduction en français de l’article complet.
https://leroutardresistant.files.wordpress.com/2021/10/composition-des-pseudo-vaccins-dr-robert-young.pdf

LE ROUTARD RÉSISTANT Guide de survie en Absurdie 2021
https://leroutardresistant.com/

La légende du “virus de Wuhan” – l’origine du (prétendu) nouveau coronavirus (maj vidéo FR)
https://cv19.fr/2021/10/11/la-legende-du-virus-de-wuhan-lorigine-du-pretendu-nouveau-coronavirus2/

Les Voleurs D’Âmes – 2ème Partie – * Les Démolisseurs de la Civilisation *.
https://www.youtube.com/watch?v=wE9PID4QRhw

Les CoronaX-Files
https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/
Keywords
damagedangervaxdeath rate
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Pentagon Increases Briefings on $1.5 Trillion Budget Request as Senators Raise Timing and Transparency Concerns

Pentagon Increases Briefings on $1.5 Trillion Budget Request as Senators Raise Timing and Transparency Concerns

Belle Carter
Food Safety Becomes Midterm Election Issue After Record Cyclospora Outbreak, Recalls

Food Safety Becomes Midterm Election Issue After Record Cyclospora Outbreak, Recalls

Coco Somers
Hamas Leader Says Palestinian &#8220;Blood&#8221; Is Being Used as Fuel for Israeli Elections

Hamas Leader Says Palestinian “Blood” Is Being Used as Fuel for Israeli Elections

Belle Carter
Inside the eight-figure plan to build data centers despite moratoriums

Inside the eight-figure plan to build data centers despite moratoriums

Lance D Johnson
Germany&#8217;s ruling coalition pushes to outlaw its biggest opposition party

Germany’s ruling coalition pushes to outlaw its biggest opposition party

Cassie B.
Iranian Flights to Turkiye, East Asia Continue Despite U.S.-Led Air Restrictions, Tehran Says

Iranian Flights to Turkiye, East Asia Continue Despite U.S.-Led Air Restrictions, Tehran Says

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy