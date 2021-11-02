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Marc Doyer & Gérard Bunel : Témoignages d’accidents post-injections ! CoronaX-Files
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46 views • November 02, 2021
Pour ce retour des CoronaX-Files, je reçois Marc Doyer, qui a interpellé sur un média de masse les victimes d’accidents vaccinaux sur Cnews chez Pascal Praud, avant de témoigner sur plusieurs médias alternatifs dont ma chaine. Il nous décrit son expérience personnelle avec sa femme, qui est hospitalisée à domicile, dans un état critique après ses injections, avec une encéphalopathie comparable aux prions et à Creutzfeldt-Jakob. A nos côtés, un professionnel de santé et infirmier libéral, Gérard Bunel, nous a permis d’exposer, d’expliquer, et de documenter les accidents post vaccinaux, ainsi que le programme global de cette entreprise criminelle au pouvoir mondial !
Nous faisons donc un point sur cette situation inquiétante, qui montre la voie de plus en plus évidente, vers une dictature de l’empoisonnement obligatoire, qui limite de façon insupportable nos vies et nos dernières libertés sous des prétextes sanitaires, alors que le système de santé se dégrade en chute libre !
Twitter de Marc Doyer : https://mobile.twitter.com/Marc_Doyer?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
REVAV Réseau des victimes d'accidents vaccinaux
https://www.revahb.fr/?fbclid=IwAR1m7NyXkf7dW4CUPOq6IDPVW9YYQt-kidiHotmm-9bn6in2aAO86Fx-VP8
https://www.facebook.com/reseauvictimesdaccidentsvaccinaux/
Rapport sur les décès dus aux vaccins
https://leroutardresistant.files.wordpress.com/2021/10/rapport-deces-vaccins.pdf
La composition des pseudo-vaccins COVID par le Dr Robert YOUNG – traduction en français de l’article complet.
https://leroutardresistant.files.wordpress.com/2021/10/composition-des-pseudo-vaccins-dr-robert-young.pdf
LE ROUTARD RÉSISTANT Guide de survie en Absurdie 2021
https://leroutardresistant.com/
La légende du “virus de Wuhan” – l’origine du (prétendu) nouveau coronavirus (maj vidéo FR)
https://cv19.fr/2021/10/11/la-legende-du-virus-de-wuhan-lorigine-du-pretendu-nouveau-coronavirus2/
Les Voleurs D’Âmes – 2ème Partie – * Les Démolisseurs de la Civilisation *.
https://www.youtube.com/watch?v=wE9PID4QRhw
Les CoronaX-Files
https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/
Nous faisons donc un point sur cette situation inquiétante, qui montre la voie de plus en plus évidente, vers une dictature de l’empoisonnement obligatoire, qui limite de façon insupportable nos vies et nos dernières libertés sous des prétextes sanitaires, alors que le système de santé se dégrade en chute libre !
Twitter de Marc Doyer : https://mobile.twitter.com/Marc_Doyer?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
REVAV Réseau des victimes d'accidents vaccinaux
https://www.revahb.fr/?fbclid=IwAR1m7NyXkf7dW4CUPOq6IDPVW9YYQt-kidiHotmm-9bn6in2aAO86Fx-VP8
https://www.facebook.com/reseauvictimesdaccidentsvaccinaux/
Rapport sur les décès dus aux vaccins
https://leroutardresistant.files.wordpress.com/2021/10/rapport-deces-vaccins.pdf
La composition des pseudo-vaccins COVID par le Dr Robert YOUNG – traduction en français de l’article complet.
https://leroutardresistant.files.wordpress.com/2021/10/composition-des-pseudo-vaccins-dr-robert-young.pdf
LE ROUTARD RÉSISTANT Guide de survie en Absurdie 2021
https://leroutardresistant.com/
La légende du “virus de Wuhan” – l’origine du (prétendu) nouveau coronavirus (maj vidéo FR)
https://cv19.fr/2021/10/11/la-legende-du-virus-de-wuhan-lorigine-du-pretendu-nouveau-coronavirus2/
Les Voleurs D’Âmes – 2ème Partie – * Les Démolisseurs de la Civilisation *.
https://www.youtube.com/watch?v=wE9PID4QRhw
Les CoronaX-Files
https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/
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