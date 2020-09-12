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Песня "Карательная псевдомедицина, или барановирусные "доктора"
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34 views • September 12, 2020
The song "Punitive pseudo-medicine, or ram-virus" doctors "
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
"Карательная псевдомедицина, или барановирусные "доктора"
Положительные PCR-тесты на барановирус дают авокадо, банан и машинное масло.
Продажные уроды,
Засранцы ПТУ,
Плюгавые сексоты,
Чуждые уму.
Садисты в белых "френчах"
С оружьем белых плах.
Их путь, увы, "увенчан"
Жертвами в гробах.
Иуды новых басен
О старых "вирус`ах".
Сей вид куда опасней
Всех бешеных собак.
Скоты на страже жизни
Людей - каков вам бред!
Реально - лишь на тризне
Ума: его уж нет...
(это припев)
Они не знают меры
В бесчинствах над людьми.
Очкарики и стервы
Не брезгуют детьми.
Надеть дитю намордник,
Когда кругом жара,
Посмеет лишь негодник
Калибра фюрера.
Хотя бы был тот вирус...
Химера и обман.
Проходит тест на дерьмовирус
С успехом и банан.
Припев
Пациент у сексотов -
Ходячий банан.
А судить сих уродов
Уж придется не нам,
Если будем покорно
Мы терпеть этот бред.
Мразь стремится упорно
Причинить такой вред,
При котором психушка,
Та что здесь и сейчас,
Будет словно верхушка
Интеллекта для нас.
Припев
Нас заколют вакциной,
Что убъет через год,
Вот такой медициной
Обеспечен народ.
На войне полицаи -
Это просто цветы...
Эти же попугаи -
Лишь в халатах менты,
Что вступили на службу зла похлеще, чем Рейх.
И всего лишь затравка нынешний фейк.
Припев
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
"Карательная псевдомедицина, или барановирусные "доктора"
Положительные PCR-тесты на барановирус дают авокадо, банан и машинное масло.
Продажные уроды,
Засранцы ПТУ,
Плюгавые сексоты,
Чуждые уму.
Садисты в белых "френчах"
С оружьем белых плах.
Их путь, увы, "увенчан"
Жертвами в гробах.
Иуды новых басен
О старых "вирус`ах".
Сей вид куда опасней
Всех бешеных собак.
Скоты на страже жизни
Людей - каков вам бред!
Реально - лишь на тризне
Ума: его уж нет...
(это припев)
Они не знают меры
В бесчинствах над людьми.
Очкарики и стервы
Не брезгуют детьми.
Надеть дитю намордник,
Когда кругом жара,
Посмеет лишь негодник
Калибра фюрера.
Хотя бы был тот вирус...
Химера и обман.
Проходит тест на дерьмовирус
С успехом и банан.
Припев
Пациент у сексотов -
Ходячий банан.
А судить сих уродов
Уж придется не нам,
Если будем покорно
Мы терпеть этот бред.
Мразь стремится упорно
Причинить такой вред,
При котором психушка,
Та что здесь и сейчас,
Будет словно верхушка
Интеллекта для нас.
Припев
Нас заколют вакциной,
Что убъет через год,
Вот такой медициной
Обеспечен народ.
На войне полицаи -
Это просто цветы...
Эти же попугаи -
Лишь в халатах менты,
Что вступили на службу зла похлеще, чем Рейх.
И всего лишь затравка нынешний фейк.
Припев
Keywords
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