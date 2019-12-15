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31RCB Vi går igenom varför det nuvarande banksystemet behöver göras om i grunden
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1 view • December 15, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Daniel. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Martin läser upp detaljer om föredraget som Simon Shack och Patrik Holmqvist ska hålla i Göteborg den 24:e februari.
2) Vi reflekterar lite kring vårt förra avsnitt med Thomas N Seyfried
3) Vi reflekterar kring ett föredrag med Vice riksbankschef Henry Ohlson som Patrik och jag deltog på den 9:e oktober 2019.
4) Daniel berättar om vad han kommit fram till gällande vårt nuvarande globala banksystem och vad pengar egentligen är för något.
5) Simon Shacks låt Insane
6) Martin ställer en fråga till Vice riksbankschef Henry Ohlson under riksbankens 350 års firande i Göteborg den 9:e oktober 2019.
1) Martin läser upp detaljer om föredraget som Simon Shack och Patrik Holmqvist ska hålla i Göteborg den 24:e februari.
2) Vi reflekterar lite kring vårt förra avsnitt med Thomas N Seyfried
3) Vi reflekterar kring ett föredrag med Vice riksbankschef Henry Ohlson som Patrik och jag deltog på den 9:e oktober 2019.
4) Daniel berättar om vad han kommit fram till gällande vårt nuvarande globala banksystem och vad pengar egentligen är för något.
5) Simon Shacks låt Insane
6) Martin ställer en fråga till Vice riksbankschef Henry Ohlson under riksbankens 350 års firande i Göteborg den 9:e oktober 2019.
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