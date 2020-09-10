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Un été pour tout changer 12 : témoignage Crohn, Roaccutane, maigreur, fatigue chronique, surpoids - Thierry Casasnovas
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14 views • September 10, 2020
3 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=v7ireMRkz7Q
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
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▶ https://lifeinyourfood.be/events-activites/
00:42 : Présentation du jus du jour - https://www.youtube.com/watch?v=v7ireMRkz7Q
4:10 : Témoignage de Rémi Forriere sur la maladie de Crohn - https://www.youtube.com/watch?v=v7ireMRkz7Q
11:34 : Témoignage d'Estelle Sovanna sur l'insomnie totale et le Roaccutanehttps://www.youtube.com/watch?v=v7ireMRkz7Q
15:11 : Témoignage d'Alice Vanhoye et de son importante maigreur - https://www.youtube.com/watch?v=v7ireMRkz7Q
19:19 : Témoignage de Ginger Marie et de sa fatigue chronique - https://www.youtube.com/watch?v=v7ireMRkz7Q
22:11 : Témoignage de Sabri Manoubi et de son surpoids - https://www.youtube.com/watch?v=v7ireMRkz7Q
23:47 : Jus de légumes (et non pas jus de fruits) et la question des fibres - https://www.youtube.com/watch?v=v7ireMRkz7Q
29:44 : Est-ce que les jus font grossir ? - https://www.youtube.com/watch?v=v7ireMRkz7Q
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