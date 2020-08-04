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Péril en la demeure ! Insectes OGM issus du forçage génétique
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49 views • August 04, 2020
À faire circuler en masse.
Préparant déjà un cadre règlementaire pour la mise sur le marché d’une nouvelle génération d’insectes OGM issus du forçage génétique (en anglais gene drive modified insects), la Commission européenne a demandé à l’Autorité de sécurité des aliments de l’Union européenne (EFSA) de déterminer dans quelle mesure les protocoles d’évaluation du risque des OGM traditionnels pouvaient s’appliquer à ces nouveaux OGM.
Lire la suite sur ce lien :
https://www.pollinis.org/publications/insectes-ogm-issus-du-forcage-genetique-pollinis-pointe-de-graves-lacunes/
Mon blogue :
margueriterothe.com
Préparant déjà un cadre règlementaire pour la mise sur le marché d’une nouvelle génération d’insectes OGM issus du forçage génétique (en anglais gene drive modified insects), la Commission européenne a demandé à l’Autorité de sécurité des aliments de l’Union européenne (EFSA) de déterminer dans quelle mesure les protocoles d’évaluation du risque des OGM traditionnels pouvaient s’appliquer à ces nouveaux OGM.
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