Интервью НОД (2.03.16)

00:00 – О ситуации на Донбассе.

05:10 – Прогноз развития событий.

07:25 – Армия хунты сейчас более мотивирована.

08:10 – Государственное устройство республик ЛНР и ДНР – копия с России, там идёт становление олигархической диктатуры в ещё худшем варианте.

11:05 – А есть положительные моменты?

13:00 – Если бы мне вначале сказали, что я буду воевать за отдельные районы в составе Украины, я бы их послал.

14:30 – О Суркове.

15:48 – О расследование госпереворота 1991 г. и Ельцин-центре.

18:40 – Если бы мы не вошли в Славянск, то их бы задавили, как в Харькове.

18:55 – Сирия. Почему мы готовы воевать за Асада, но не готовы воевать за своих, за русских?

20:18 – Мобилизация либеральных сил, готовится либеральный реванш.

21:20 – У нас цели с НОД едины, но оценки текущих событий отличаются.

22:00 – Изменилось ли у вас отношение к В.В.Путину? О полномочиях президента.

25:10 – Кто такая Конституция? Почему президент не инициирует изменения в ней?

27:30 – Стрелков ушёл в оппозицию? О «Третьей силе». Мы пожарная команда.

40:20 – Я критикую не В.В.Путина, а его политику.

41:35 – Русское чудо. На Бога надейся, а сам не плошай!

42:10 – Разницы нет – у власти предатель или человек, который ничего не может сделать.

44:50 – О воссоединении Украины, Белоруссии и РФ.

48:25 – Пойдёт ли И.И.Стрелков на выборы? О Госдуме.

50:40 – Мы готовимся к ситуации, когда конституция перестанет действовать, когда враги сами её нарушат. Можно ли избежать кровопролития?

54:55 – Исполнит ли Стрелков приказ Путина?

59:40 – О пассивности народа

01:03:45 – Мы пляшем в Сирии под дудку американцев.

01:09:00 – Киев тоже будет нашим!