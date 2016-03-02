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Интервью НОД (2.03.16)
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков
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19 views • May 01, 2022
00:00 – О ситуации на Донбассе.
05:10 – Прогноз развития событий.
07:25 – Армия хунты сейчас более мотивирована.
08:10 – Государственное устройство республик ЛНР и ДНР – копия с России, там идёт становление олигархической диктатуры в ещё худшем варианте.
11:05 – А есть положительные моменты?
13:00 – Если бы мне вначале сказали, что я буду воевать за отдельные районы в составе Украины, я бы их послал.
14:30 – О Суркове.
15:48 – О расследование госпереворота 1991 г. и Ельцин-центре.
18:40 – Если бы мы не вошли в Славянск, то их бы задавили, как в Харькове.
18:55 – Сирия. Почему мы готовы воевать за Асада, но не готовы воевать за своих, за русских?
20:18 – Мобилизация либеральных сил, готовится либеральный реванш.
21:20 – У нас цели с НОД едины, но оценки текущих событий отличаются.
22:00 – Изменилось ли у вас отношение к В.В.Путину? О полномочиях президента.
25:10 – Кто такая Конституция? Почему президент не инициирует изменения в ней?
27:30 – Стрелков ушёл в оппозицию? О «Третьей силе». Мы пожарная команда.
40:20 – Я критикую не В.В.Путина, а его политику.
41:35 – Русское чудо. На Бога надейся, а сам не плошай!
42:10 – Разницы нет – у власти предатель или человек, который ничего не может сделать.
44:50 – О воссоединении Украины, Белоруссии и РФ.
48:25 – Пойдёт ли И.И.Стрелков на выборы? О Госдуме.
50:40 – Мы готовимся к ситуации, когда конституция перестанет действовать, когда враги сами её нарушат. Можно ли избежать кровопролития?
54:55 – Исполнит ли Стрелков приказ Путина?
59:40 – О пассивности народа
01:03:45 – Мы пляшем в Сирии под дудку американцев.
01:09:00 – Киев тоже будет нашим!
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russiastrelkovk25
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