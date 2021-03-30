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ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 1821 ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.
KINHMA ETHNIKIS ANEXARTISIAS
KINHMA ETHNIKIS ANEXARTISIAS
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11 views • March 30, 2021
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 00:01​ - 01:09​
2. ΟΙ 124 ΜΑΧΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821 01:10​ - 20:00​
3. ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ 20:01​ - 29:25​
4. ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 29:26​ - 46:05​
5. ΦΙΡΜΑΝΙ -ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ - ΝΕΝΕΚΟΣ 46:06​ - 57:41​
6. ΦΡΕΓΑΤΕΣ - Η.Π.Α ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 57:42​ - 01:27:58​
7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
01:27:59​ - 02:47:07​
8. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 02:47:08​ - 03:25:08​
9. 1821 03:25:09​ - 04:04:20​
10. 1822 04:04:21​ - 04:21:40​
11. 1823 04:21:41​ - 04:36:38​
12. 1824 04:36:39​ - 04:48:16​
13. 1825 04:48:17​ - 05:05:21​
14. 1826 05:05:22​ - 05:17:58​
15. 1827 05:17:59​ - 05:43:25​
16. 1828 05:43:26​ - 05:56:57​
17. 1829/30 05:56:58​ - 06:04:36​
18. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 06:04:37​ - 06:10:27​
19. ΕΚΛΟΓΕΣ 1844 - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 06:10:28​ - 06:28:28​


ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6,5 ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821.

ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΑΣΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΥΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥ 1821, ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΕΩΣ ΤΟ 1830, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Η.Π.Α. , ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΘ'ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΜΑΣ,ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ.

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Keywords
movementnationalindependence
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