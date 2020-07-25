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Si le Régime est né de l'arnaque judiciaire Fillon, il est fort possible qu'il en meure - Christian Combaz
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1 view • July 25, 2020
Import YT 24 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=4D4OuGG1His
Chaîne YT Campagnol tvl : https://www.youtube.com/channel/UCBIyR71Yvq7rWHSF2p-uH4Q
La manie du Gouvernement et du Président de présenter tout ce qui relève d'une initiative individuelle douteuse voire frauduleuse de l'Elysée comme le résultat d'un dysfonctionnement collectif commence à se voir un peu trop. L'affaire Fillon pourrait très bien marquer la fin de ce système de fausse transparence et de consultations-bidon. Le recours au conseil de la Magistrature soi-disant pour faire la lumière n'a abusé personne, il s'agit d'éteindre au contraire.
Chaîne YT Campagnol tvl : https://www.youtube.com/channel/UCBIyR71Yvq7rWHSF2p-uH4Q
La manie du Gouvernement et du Président de présenter tout ce qui relève d'une initiative individuelle douteuse voire frauduleuse de l'Elysée comme le résultat d'un dysfonctionnement collectif commence à se voir un peu trop. L'affaire Fillon pourrait très bien marquer la fin de ce système de fausse transparence et de consultations-bidon. Le recours au conseil de la Magistrature soi-disant pour faire la lumière n'a abusé personne, il s'agit d'éteindre au contraire.
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