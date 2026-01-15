BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Ruckman does not sound like Robert Breaker! #peterruckman #justified #ruckmanite #RobertBreaker
RobertBreakerPeterRuckman
RobertBreakerPeterRuckman
11 views • 1 day ago

The premise which Breaker is comparable to Ruckman IS FALSE NEWS. Like our GREAT president Trump said, it's fake news...

thanks to Brother Don as always.


0:00 Intro

4:37 Video


Breaker's first comment


https://www.youtube.com/watch?v=kIjjiKzvZPc&lc=UgxKcofewfHlUYzlA4l4AaABAg


Breaker's second comment


https://www.youtube.com/watch?v=pkHrCWU0Qr8&lc=UgxjU6TQGUS6wgcyVkB4AaABAg


Breaker's third comment


https://www.youtube.com/watch?v=N4ywYKoLSYA&lc=UgwSi7tOBQ5-9ni0C7x4AaABAg


Watcher's


https://www.youtube.com/watch?v=-vy0FFRX2ro&lc=UgyrY4rx92p7ydE3vJR4AaABAg



Peter Ruckman - Theological Seminar of the Air - Downloadable MP3



https://kjv1611.org/products/theological-seminar-of-the-air-downloadable-mp3



Dr Ruckman, RARE Romans Study (NOT Bookstore Version) 1


https://youtu.be/YKETL623694?t=102


Dr. Peter Ruckman Preaching the Sinner's Prayer (1950's Compilation)


https://youtu.be/rQXILPPdAWM?t=309


Dr. Peter S. Ruckman Preaching Sinner's Prayers (1960s-1970s Compilation)


https://youtu.be/Nlo_txH8Ptk?t=655


https://youtu.be/Nlo_txH8Ptk?t=1814


Dr. Peter Ruckman Preaching Sinner's Prayers (1980's Compilation)


https://youtu.be/7uuRFymzYPc?t=1342


The Dr. Ruckman that Robert Breaker Knew: 1990s Sinner's Prayer Compilation


https://youtu.be/RuzOOqmlgiw?t=156


Old Ruckman Never Changed: 2000s "Shortie" Compilation vs. Robert Breaker


https://youtu.be/mDly7dlL1_o?t=1281


https://www.quora.com/How-do-you-let-Jesus-in-your-life?no_redirect=1


Ruckman Sounds Like Robert Breaker in His Radio Preaching! #peterruckman #justified #ruckmanite


https://youtu.be/6UaQ8c0wLZ4?t=39


https://youtu.be/6UaQ8c0wLZ4?t=1672


https://youtu.be/6UaQ8c0wLZ4?t=1753


Comment


https://www.youtube.com/watch?v=6UaQ8c0wLZ4&lc=UgwEjJEaBNJR-BQmqkd4AaABAg

Keywords
salvationtheologydoctrineruckmansinners prayercomparisonchristian doctrinehow to get savedbreakerrobert breakerchristian theologysoteriologydr peter ruckmanpeter sturges ruckmanpeter s ruckmanhow to go to heaven after you dieshould you say sinners prayerrobert breaker vs dr ruckman
