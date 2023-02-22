MR BELL KNEW THIS POISON! WOULD STERILIZE! THE POPULATION OF THE UK AND IRELAND - THE OXFORD DAEMON

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PSYCHOPATHS ARE RUNNING THIS FRAUDULENT AND EVIL DE-POPULATION SCAM! -
FOLLOW THE MONEY IN THERE BANK ACCOUNTS AND FIND YOUR ANSWERS!
EVERYTHING DODGY FROM THE PCR TEST TO THE TRAILS OR NO TRAILS! - THEY LIE AND MAKE A LOT OF SHECKLES BUT WE THE PEOPLE WILL COME AFTER EVERY LAST MURDERER EUGENICIST AND NAZI STYLE DR NURSE PROFESSOR OR HEALTH OFFICIAL , THEY ALL HAD MONEY IN THIS SHIT AND HAZED THE NATION INTO TAKING THESE RFID TRACKING CHIPPED NON VACCINES THAT HAVE BEEN PROVEN TO BE DEADLY WORLDWIDE , INTENTIONAL GENOCIDE IS CRIMES AGAINST HUMANITY AND WE WILL SEE EVERYONE OF THESE DEVILS SWING!