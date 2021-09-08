ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ....💥 Φαρμακευτικές και Γιατροί συνεννοούμενοι για να σκοτώσουν με εμβόλια... (Greek subs)

Αποκαλυπτικό video για το πώς η Big Pharma και αλλες Μεγάλες Φαρμακευτικές θέλουν να εξαλείψουν και να μειώσουν τον πληθυσμό με θανατηφόρα εμβόλια που τα παρουσίαζαν ως θεραπεία και ως δηθεν πρόληψη!!! Ετσι εκαναν τις πρωτες δοκιμές πριν φθάσουμε στο σήμερα με τον Κορωνοιό!! Ακούστε πως σκοτώνουν πολίτες και τις οδηγίες που δινουν σε Γιατρούς που χρηματοδοτούν σε ολο το κόσμο..Φθάνουν σε σημείο να τους λένε οτι οταν θα βλέπουν πως κάποιοι πεθαίνουν να τους παρηγορούν τους συγγενείς και να παίζουν Θέατρο!!!..Αυτα ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΣΑΝ να τα κανουν και να ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΟΥΝ πολίτες σε Χωριά του Τριτου Κοσμου πριν χρόνια….Δειτε και στην Ελλάδα τις λιστες (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με τις Χρηματοδοτήσεις των Μελων της Κυβερνητικής Επιτροπής Υγείας του Μητσοτάκη…Αυτες οι εταιρίες τους χρηματοδοτούν!!Τώρα θα εφαρμόζουν με τις Κυβερνήσεις Μαριονέτες όπως της δικης μας Κυβέρνησης Σωτηρίας του Κούλη!!!Δεν εχουν ΦΡΑΓΜΟΥΣ!! Ειναι ολοι μαζι μπλε πράσινοι κόκκινοι κίτρινοι..Χρησιμοποιούν ιους και μετα παρουσιάζουν εμβόλια δηθεν για να γλυτώσουν τους πολίτες και στην ουσια ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ!!!Νομίζετε οτι μετα απο αυτό το video και τοσα αλλα αποδεικτικά που σας εχουμε δημοσιεύσει οτι θέλουν το καλό των Ελλήνων ??? Γι αυτο μετα μανίας θέλουν να εμβολιάσουν τους πάντες και στρέφουν τους εμβολιασμένους κατα των ανεμβολίαστων…Ολα ειναι σχεδιασμένα..απο την ΙΑΤΡΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ του πλανήτη και τις Κυβερνησεις Μαριονέτες τους..Οταν το άτομο που τους ηχογραφούσε εγινε αντιληπτό χρειάστηκε να φυγει τρέχοντας ..Δεν γνωρίζουμε την τυχη του αλλα σίγουρα ακούμε την αποκαλυπτική εργασία του …ΕΔΩ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ..Αυτά τα χωριά μας επέτρεψαν να δοκιμάσουμε το εμβόλιο μας σε αυτά. Νομίζουν ότι έχουν μολυνθεί από ιό, και πιστεύουν ότι εμείς τους φέρνουμε τη θεραπεία.Όταν μπαίνετε λοιπόν, πρέπει να συνεχίσετε την ιστορία. Την ξέρετε απ΄έξω. Μην διαστάσετε σε αυτό.Όταν οι θάνατοι ξεκινήσουν, πρέπει να παρηγορείτε όλους με συμπόνια και ενσυναίσθηση. Πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι πετυχαίνουμε ακριβείς γενετικούς στόχους που έχουμε δημιουργήσει στον ιό.Το βέλτιστο ποσοστό θνησιμότητας είναι 30%. Οι συνεργάτες μας του Ινστιτούτου Ντικ έχουν επαληθεύσει αυτό το ποσοστό.Αν οι άνθρωποι υποκύψουν λίγο πολύ, θα έχουμε αποτύχει. Δεν χρειάζεται να πάρουμε περισσότερες ζωές από ό, τι είναι απολύτως απαραίτητο.TO AΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ VIDEO ανέβασε στο λογαριασμό του ο Ioannis Panagiotidis..ΠΟΣΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΑΒΕΙ ΤΟ ΛΑΚΚΟ ΤΟΥ??