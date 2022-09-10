Geert Vanden Bossche - Η ανοσία που προκαλείται από το εμβόλιο ενισχύει τη μεταδοτικότητα του ιού.

Ο Geert Vanden Bossche περιγράφει το λόγο που οι πολιτικές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως όχι μόνο δεν πρόκειται να περιορίζουν την πανδημία αλλά αντιθέτως θα τη διαιωνίζουν επ' αόριστον...





Τα σημαντικότερα σημεία:





- Η φυσική επιλογή των μεταλλάξεων μπορεί να ξεπεράσει από τη μολυσματική πίεση διότι ασκούμε πίεση στην πρωτεΐνη ακίδας μέσω των αντισωμάτων και η πρωτεΐνη ακίδας είναι υπεύθυνη για τη μολυσματικότητα. Έτσι ασκούμε πίεση στη μολυσματικότητα του ιού!





- Μη χρησιμοποιείτε αυτά τα εμβόλια που δεν προκαλούν αποστειρωτική ανοσία, κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, και ειδικά με τη μορφή μαζικού εμβολιασμού! Αυτά τα τρία στοιχεία είναι απολύτως κρίσιμα!





- Εκτιμώντας ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ανοσία που προκαλείται από το εμβόλιο ενισχύει τη μεταδοτικότητα του ιού, ενώ η φυσική ανοσία, δηλαδή η έμφυτη και η επίκτητη ανοσία ως αποτέλεσμα της φυσικής νόσησης πρόκειται να εξαλείψει τον ιό. Και αυτός έτσι είναι ο λόγος που κατά τη διάρκεια της φυσικής πανδημίας και της φυσικής εξασθένισης βλέπετε το κύμα και τότε έρχονται οι άνθρωποι με φυσική ανοσία που λειτουργούν σαν "σκούπες", δηλαδή το τμήμα του πληθυσμού που έχει την έμφυτη ανοσία ή που έχει χτίσει αποστειρωτική ανοσία και αυτό εξαλείφει τον ιό. Όμως δεν το βλέπουμε αυτό. Έχουμε μολύνσεις παντού!





- Υπάρχουν μόνο δύο πιθανότητες όταν έρχεται ένας ιός: είτε το ανοσοποιητικό σύστημα πρόκειται να εξαλείψει τον ιό που είναι αυτό που βλέπετε μετά από ένα κύμα κατά τη διάρκεια της φυσικής πανδημίας και αυτό είναι που πρόκειται να δημιουργήσει την ανοσία της αγέλης. Η άλλη πιθανότητα κάνει το ανοσοποιητικό σύστημα, να μην επιτυγχάνει αυτό το στόχο και απλά θα ασκήσει ανοσολογική πίεση. Και η ανοσολογική πίεση γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο ενός ιού που εξακολουθεί να αναπαράγεται επειδή δεν υπάρχει αποστειρωτική ανοσία, οπότε αυτός θα δραπετεύσει φυσικά από αυτή την ατελή ανοσολογική πίεση.





Το πρώτο απόσπασμά είναι από το DarkHorse Podcast του Bret Weinstein και το δεύτερο από την εκπομπή Τhe Ηighwire με τον Del Bigtree

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Ο Geert Vanden Bossche, PhD, DVM, είναι ειδικός στην έρευνα εμβολίων. Έχει έναν μακρύ κατάλογο συνεργασιων με εταιρειες και οργανισμους πανω στην ανακάλυψη νεων εμβολίων και την προκλινική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των GSK, Novartis, Solvay Biologicals και του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates. Ο Δρ. Vanden Bossche συντόνισε επίσης το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του Έμπολα στο GAVI. Είναι πιστοποιημένος στην Ιολογία και τη Μικροβιολογία, συγγραφέας περισσότερων από 30 δημοσιεύσεων και εφευρέτης μιας αίτησης ευρεσιτεχνίας για τα καθολικά εμβόλια. Σήμερα εργάζεται ως ανεξάρτητος σύμβουλος έρευνας εμβολίων.





ΠΗΓΗ: https://zerosum.substack.com/p/geert-vanden-bossche





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