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Director de Funeraria: Veo los bebés muertos en los refrigeradores de las morgues [Resistance GB]
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50 views • November 13, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
Emisión de Resistance GB de la primera semana de noviembre del 2021:
https://odysee.com/@ResistanceGB:f
Luego de la aparición de John O' Looney, otro director funerario británico da constancia del programa genocida en marcha. Wesley cuenta su experiencia durante la plandemia mientras los cuerpos de los bebés van apilándose en los refrigeradores de las morgues. Ideal para el despertar de la masa anestesiada. Horror.
Estudio neozelandés de octubre-noviembre 2021 corrigiendo los datos falsos: "Un nuevo análisis de estas cifras indica una incidencia acumulada de aborto espontáneo que oscila entre el 82% (104/127) y el 91% (104/114), de 7 a 8 veces mayor que los resultados de los autores originales."
https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_2bd97450072f4364a65e5cf1d7384dd4.pdf
Emisión de Resistance GB de la primera semana de noviembre del 2021:
https://odysee.com/@ResistanceGB:f
Luego de la aparición de John O' Looney, otro director funerario británico da constancia del programa genocida en marcha. Wesley cuenta su experiencia durante la plandemia mientras los cuerpos de los bebés van apilándose en los refrigeradores de las morgues. Ideal para el despertar de la masa anestesiada. Horror.
Estudio neozelandés de octubre-noviembre 2021 corrigiendo los datos falsos: "Un nuevo análisis de estas cifras indica una incidencia acumulada de aborto espontáneo que oscila entre el 82% (104/127) y el 91% (104/114), de 7 a 8 veces mayor que los resultados de los autores originales."
https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_2bd97450072f4364a65e5cf1d7384dd4.pdf
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