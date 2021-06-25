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Tegen wind Corona nl
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0 view • June 25, 2021
ZOVEEL MOGELIJK DELEN!!!!
:speaking_head: GROOT NIEUWS️:exclamation:️
Volgende week start in Andalucia, Spanje een heel bijzonder project met zes wetenschappers, waarvan een aantal wel bekend zullen zijn voor de lezers van deze pagina. TEGENWIND wordt een documentairereeks over de coronacrisis waarbij de kanten belicht worden die door de msm worden verzaakt.
Bezielers van deze documentairereeks zijn Mark Sanders, Alain Grootaers en Jakobien Huisman (de laatste ook als beheerder en redacteur verbonden aan The Human Side).
Vanaf nu houden we je hier geregeld op de hoogte van hun project, en als je naar de website - www.tegenwind.tv - gaat, kan je zien hoe jij deel kan uitmaken van en je schouders mee kan zetten onder dit project!
Met: Mattias Desmet, Sam Leendert, Theo Schetters, Maurice de Hond, Lieven Annemans & Paul De Hert
ALVAST EEN VOORSMAAKJE:
https://www.tegenwind.tv/trailer
:speaking_head: GROOT NIEUWS️:exclamation:️
Volgende week start in Andalucia, Spanje een heel bijzonder project met zes wetenschappers, waarvan een aantal wel bekend zullen zijn voor de lezers van deze pagina. TEGENWIND wordt een documentairereeks over de coronacrisis waarbij de kanten belicht worden die door de msm worden verzaakt.
Bezielers van deze documentairereeks zijn Mark Sanders, Alain Grootaers en Jakobien Huisman (de laatste ook als beheerder en redacteur verbonden aan The Human Side).
Vanaf nu houden we je hier geregeld op de hoogte van hun project, en als je naar de website - www.tegenwind.tv - gaat, kan je zien hoe jij deel kan uitmaken van en je schouders mee kan zetten onder dit project!
Met: Mattias Desmet, Sam Leendert, Theo Schetters, Maurice de Hond, Lieven Annemans & Paul De Hert
ALVAST EEN VOORSMAAKJE:
https://www.tegenwind.tv/trailer
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