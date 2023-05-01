Madrid y Barcelona: hasta los mexicanos se sienten inseguros!!

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La inmigración ilegal, no solo permitida, sino organizada y alentada por el gobieno, ha disparado en España la delincuencia: robos con violencia, crímenes, violaciones. okupación de viviendas... en cada vez más y más ciudades y pueblos.
Si puedes... Vete de España
Y a donde? si no quieres salir de Europa y encima estar a unas horas de España en coche la mejor opción es sin duda Portugal. Otros países europeos a nivel de inseguridad y delincuencia están incluso peor que España.
Extracto del video del canal de Youtube de Pau Ninja abril 2023 https://youtu.be/JWkZ02_xBXE