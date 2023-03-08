UNA MUJER CABALGA LA BESTIA: La apostasía y el ecumenismo

Título en inglés: “A Woman Rides the Beast”





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Las declaraciones con que iniciamos este capítulo y el anterior indican que, desde los días de Spurgeon hasta hoy, los líderes cristianos han cambiado dramáticamente su forma de pensar respecto al catolicismo romano. Durante 350 años la mayoría de los credos protestantes señalaban el papado como el sistema del anticristo. Ahora están abandonando esa opinión. El principal evangelista del mundo ha dicho que el papa Juan Pablo II es “el líder religioso más notable del mundo moderno”.4 Uno de los destacados “expertos sobre la familia” en los Estados Unidos opina que el papa es “el más eminente líder religioso que menciona el nombre de Jesucristo”.5 Con frecuencia se escucha de importantes evangélicos que han visitado al papa y han vuelto convencidos de que él ha “nacido de nuevo”. Si es así, ¿cómo puede continuar en ese oficio fraudulento, dirigiendo ese sistema religioso corrupto con su falso evangelio de obras y rituales que está enviando multitudes a la condenación?





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