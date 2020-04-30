Публичное заявление Иного

На основании аналитической работы и по оперативной информации от непосредственных участников выявлена следующая схема работы структуры, регулирующей наркооборот на территории России:

Работа ведется главным образом в отношении лиц, в силу возраста имеющего трудности с постоянным источником дохода, либо с людьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию и ищущих любые возможности получения источника дохода.



1. Потенциальным распространителям ( по выборке обращений к микрокредитованию и работе с платежными площадками) отправляются письма с предложением о сотрудничестве

2. Дальнейшее общение с завербованными идет через Телеграмм-канал «Магазина»

3. Для оптовиков предлагаются «льготные условия работы» через микрокредитование (Быстроденьги, Манимэн и прочее). с кредитованием на 30 дней, деньги с продаж веществ поступают на счета «Магазина» и далее в структуру отмывыания.

4. Передача осуществляется через «закладку» (через канал Телеграмм), при этом таким дилерам не требуется залоговая сумма перед «Магазином»,

5. Для прохождения данных и хранения информации применяются ресурсы и сервера микрокредитных организаций.

6. Через 30 дней завербованного оптовика арестовывают и дело передают в Следственный Комитет.



СК и связанные с ним структуры в сговоре с микрокредитными организациями совместными усилиями выводят деньги от реализации психотропных веществ за рубеж через офшорные компании.



Таким образом, данная ОПГ не только способствует выводу денег из страны в особо крупном размере, но и производству наркотических веществ на территории страны и наркообороту, финансированию террористических группировок, а также физическому уничтожению населения России в репродуктивном возрасте различными путями.



Считаю необходимым рассматривать действия данной ОПГ и ее участников как геноцид народа России