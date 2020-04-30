© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Публичное заявление Иного
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
18 views • April 30, 2020
На основании аналитической работы и по оперативной информации от непосредственных участников выявлена следующая схема работы структуры, регулирующей наркооборот на территории России:
Работа ведется главным образом в отношении лиц, в силу возраста имеющего трудности с постоянным источником дохода, либо с людьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию и ищущих любые возможности получения источника дохода.
1. Потенциальным распространителям ( по выборке обращений к микрокредитованию и работе с платежными площадками) отправляются письма с предложением о сотрудничестве
2. Дальнейшее общение с завербованными идет через Телеграмм-канал «Магазина»
3. Для оптовиков предлагаются «льготные условия работы» через микрокредитование (Быстроденьги, Манимэн и прочее). с кредитованием на 30 дней, деньги с продаж веществ поступают на счета «Магазина» и далее в структуру отмывыания.
4. Передача осуществляется через «закладку» (через канал Телеграмм), при этом таким дилерам не требуется залоговая сумма перед «Магазином»,
5. Для прохождения данных и хранения информации применяются ресурсы и сервера микрокредитных организаций.
6. Через 30 дней завербованного оптовика арестовывают и дело передают в Следственный Комитет.
СК и связанные с ним структуры в сговоре с микрокредитными организациями совместными усилиями выводят деньги от реализации психотропных веществ за рубеж через офшорные компании.
Таким образом, данная ОПГ не только способствует выводу денег из страны в особо крупном размере, но и производству наркотических веществ на территории страны и наркообороту, финансированию террористических группировок, а также физическому уничтожению населения России в репродуктивном возрасте различными путями.
Считаю необходимым рассматривать действия данной ОПГ и ее участников как геноцид народа России
Работа ведется главным образом в отношении лиц, в силу возраста имеющего трудности с постоянным источником дохода, либо с людьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию и ищущих любые возможности получения источника дохода.
1. Потенциальным распространителям ( по выборке обращений к микрокредитованию и работе с платежными площадками) отправляются письма с предложением о сотрудничестве
2. Дальнейшее общение с завербованными идет через Телеграмм-канал «Магазина»
3. Для оптовиков предлагаются «льготные условия работы» через микрокредитование (Быстроденьги, Манимэн и прочее). с кредитованием на 30 дней, деньги с продаж веществ поступают на счета «Магазина» и далее в структуру отмывыания.
4. Передача осуществляется через «закладку» (через канал Телеграмм), при этом таким дилерам не требуется залоговая сумма перед «Магазином»,
5. Для прохождения данных и хранения информации применяются ресурсы и сервера микрокредитных организаций.
6. Через 30 дней завербованного оптовика арестовывают и дело передают в Следственный Комитет.
СК и связанные с ним структуры в сговоре с микрокредитными организациями совместными усилиями выводят деньги от реализации психотропных веществ за рубеж через офшорные компании.
Таким образом, данная ОПГ не только способствует выводу денег из страны в особо крупном размере, но и производству наркотических веществ на территории страны и наркообороту, финансированию террористических группировок, а также физическому уничтожению населения России в репродуктивном возрасте различными путями.
Считаю необходимым рассматривать действия данной ОПГ и ее участников как геноцид народа России
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.