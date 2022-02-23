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«ФилоСофский Камень получает не тот, кто захочет стать богатым используя его! ФилоСофский Камень получает тот — кто отстранён от него. И будет изпользовать его на Благо Мира!» (Из «Шани Дев» https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=79009337#79009337 ).
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