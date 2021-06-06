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Merci Serge Rader
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0 view • June 06, 2021
5 juin 2021 : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/Jasper_Mader_Serge_Rader:6
AGORA TVNEWS : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5
@AgoraTVNEWS
Hommage à Serge Rader, le pharmacien lanceur d'alerte qui a étudié et dénoncé les dangers des vaccins.
Le point sur la grève de la faim de Karine Trapp avec le lien vers la pétition :
change.org/pourleretourdesamuel5ansetnoah10ans
AGORA TVNEWS : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5
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Hommage à Serge Rader, le pharmacien lanceur d'alerte qui a étudié et dénoncé les dangers des vaccins.
Le point sur la grève de la faim de Karine Trapp avec le lien vers la pétition :
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