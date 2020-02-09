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LA CRISIS VENIDERA (TEMA # 1) - Pr. John Lopera (recortado)
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28 views • February 09, 2020
LA CRISIS VENIDERA (TEMA # 1) (Recortado)
Contiene la agenda de Satanás y su representante, el papa de Roma, según revelada en Apocalipsis 13, y que se establece poniendo como excusa el cambio climático, los desastres que están ocurriendo a nivel mundial, la economía, etc; dando la razón equivocada. Y se establece comenzando en Estados Unidos con la trampa del ecumenismo (estrategia de Roma para lograrlo, engañando a los protestantes, a través de la infiltración jesuíta en las iglesias, gobiernos, familias, etc). El cierre de la gracia se acerca paso por paso.
Enlace original - https://youtu.be/3D0WOpz-hEI (Sin recortar)
La crisis venidera, ley dominical, cambio climático, roma papal, ecumenismo, jesuítas, protestantismo apóstata, desastres, cierre de la gracia, como en los dias de Noé
Contiene la agenda de Satanás y su representante, el papa de Roma, según revelada en Apocalipsis 13, y que se establece poniendo como excusa el cambio climático, los desastres que están ocurriendo a nivel mundial, la economía, etc; dando la razón equivocada. Y se establece comenzando en Estados Unidos con la trampa del ecumenismo (estrategia de Roma para lograrlo, engañando a los protestantes, a través de la infiltración jesuíta en las iglesias, gobiernos, familias, etc). El cierre de la gracia se acerca paso por paso.
Enlace original - https://youtu.be/3D0WOpz-hEI (Sin recortar)
La crisis venidera, ley dominical, cambio climático, roma papal, ecumenismo, jesuítas, protestantismo apóstata, desastres, cierre de la gracia, como en los dias de Noé
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