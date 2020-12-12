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#10 Előadás Dr. Pócs Alfréd - Orvos, Magyar Orvosi Kamara Heves M. elnöke
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13 views • December 12, 2020
2020. Szeptember 11. #10 Előadás (12 perc)
Dr. Pócs Alfréd - Orvos, Magyar Orvosi Kamara Heves M. elnöke
Sokkoló, ugyanakkor Erőt adó gondolataiban sok információ elhangzik. Pl. "Egy covidos emberre aránytalanul 100 milliót fordítanak."
A sajtó egyenlőséget tesz: a tesztpozitív emberek és a beteg emberek száma. A Világbank oldalán fenn van hivatalosan, hogy a COVID járvány 2020. áprilisában fog indulni és 2025. márciusáig (!) tervezik ezt az állapotot fenntartani. - Ezt a világbank már leírta!!
A világjárvány kritériuma, hogy ÚJ betegség jelenjen meg - ez pedig nem új!! - és hasonló LÉTFONTOSSÁGÚ adatokat elmond!
Nézd meg, mielőtt késő lesz!
Dr. Pócs Alfréd - Orvos, Magyar Orvosi Kamara Heves M. elnöke
Sokkoló, ugyanakkor Erőt adó gondolataiban sok információ elhangzik. Pl. "Egy covidos emberre aránytalanul 100 milliót fordítanak."
A sajtó egyenlőséget tesz: a tesztpozitív emberek és a beteg emberek száma. A Világbank oldalán fenn van hivatalosan, hogy a COVID járvány 2020. áprilisában fog indulni és 2025. márciusáig (!) tervezik ezt az állapotot fenntartani. - Ezt a világbank már leírta!!
A világjárvány kritériuma, hogy ÚJ betegség jelenjen meg - ez pedig nem új!! - és hasonló LÉTFONTOSSÁGÚ adatokat elmond!
Nézd meg, mielőtt késő lesz!
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