Сон нашего сына Данила (7 лет) про планету Радиос, который ему приснился 18 апреля 2021 г.

Данил рассказывает свой сон, который ему приснился 18 апреля 2021 г. Мы записали в этот же день.

“Я как бы откуда-то узнал, что самая-самая далёкая,

самая последняя планета в Солнечной системе - это Радиóс.

И потом я сел на красном матрасике, и там было три клеточки, и я сел на самую первую, которая ближе к книжной полке. И я заметил вот такой чёрный лист бумаги, но как бы два склеенных, и на нём написано вот такими буквами угловатыми слово РАДИÓС, но оно было каким-то скотчем подклеено. А потом я проснулся и вспомнил, что я однажды

лепил такую планету и даже табличку сделал. Я вот думаю, что она действительно есть…”



P. S. У нас в гостиной действительно есть такой красный складной напольный матрасик, состоящий из трёх отделений.