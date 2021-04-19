© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Сон нашего сына Данила (7 лет) про планету Радиос, который ему приснился 18 апреля 2021 г.
Follow
0
Share
Report
84 views • April 19, 2021
Данил рассказывает свой сон, который ему приснился 18 апреля 2021 г. Мы записали в этот же день.
“Я как бы откуда-то узнал, что самая-самая далёкая,
самая последняя планета в Солнечной системе - это Радиóс.
И потом я сел на красном матрасике, и там было три клеточки, и я сел на самую первую, которая ближе к книжной полке. И я заметил вот такой чёрный лист бумаги, но как бы два склеенных, и на нём написано вот такими буквами угловатыми слово РАДИÓС, но оно было каким-то скотчем подклеено. А потом я проснулся и вспомнил, что я однажды
лепил такую планету и даже табличку сделал. Я вот думаю, что она действительно есть…”
P. S. У нас в гостиной действительно есть такой красный складной напольный матрасик, состоящий из трёх отделений.
“Я как бы откуда-то узнал, что самая-самая далёкая,
самая последняя планета в Солнечной системе - это Радиóс.
И потом я сел на красном матрасике, и там было три клеточки, и я сел на самую первую, которая ближе к книжной полке. И я заметил вот такой чёрный лист бумаги, но как бы два склеенных, и на нём написано вот такими буквами угловатыми слово РАДИÓС, но оно было каким-то скотчем подклеено. А потом я проснулся и вспомнил, что я однажды
лепил такую планету и даже табличку сделал. Я вот думаю, что она действительно есть…”
P. S. У нас в гостиной действительно есть такой красный складной напольный матрасик, состоящий из трёх отделений.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.