001 - meine Geschichte

Dieses Video ist eigenverantwortlich zu schauen. Nichts für schwache Gemüter.
Es gibt keine gesetzlichen Grundlagen und es existieren meines Wissens auch keine Verträge zwischen mir und dem «Kanton Schaffhausen» bzw. der «Stadt Schaffhausen». Wir leben im Handelsrecht seit der Umwandlung der staatlichen Strukturen in Firmen. Gab es überhaupt jemals einen «Staat» oder wurde «nur» davon geredet? Siehe Einträge im DUNS-Nr. Register (internationale Handelsregister) oder Einträge im MwSt-Register. Die «MwSt» ist ebenfalls im DUNS-Nr Register eingetragen?!
recherchiert selbst!!!
Eine Genossenschaft ist eine Geschäftsform... Hier noch mit internationaler Handelsregisternummer:
Schweizerische Eidgenossenschaft
Bundesgasse 1
3011 Bern
DUNS-Nr. 48-564-2987
Links:
monetas .ch
dnb .com/de-ch
www .uid .admin
fedlex .admin .ch
Wenn die Firma hier einen Eintrag hat oder einer Firma unterstellt ist, welsche eingetragen ist, ist bewiesen, dass es sich um eine Firma handelt. Diskussion beendet.
Jede Firma benötigt einen Auftrag um eine Dienstleistung zu erbringen. Aufgrund dessen dann eine Rechnung ausgestellt werden kann. Wenn also kein Auftrag und keine Verträge existieren zwischen dir und der Firma, sind es verbrecherische Aktionen, welche ihr alle freiwillig unterstützt.
CHE-114.587.210 Schweizerische
Eidgenossenschaft: DUNS-Nr. 48-564-2987 (seit 1848)
CHE-172.763.936 Bundesrat, Bern
keine MwSt-Nr. gefunden Eidgenössische Bundesverwaltung: DUNS-Nr. 48-343-9811 (seit 1.1.2002)
CHE-114.965.223 Kanton Schaffhausen: DUNS-Nr. 48-890-9672 (seit 2012) (gegründet 19.8.1501)
CHE-115.094.335 Stadt Schaffhausen: DUNS-Nr. 48-106-2649 (1798)
CHE-113.934.585 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen: DUNS-Nr. 48-414-2430 (seit 2007)
CHE- Finanzverwaltung, Mühlentalstrasse 105, Schaffhausen: DUNS-Nr. 48-412-4156 (ohne Gründungsjahr)
Beispiel:
Das «Obergericht SH», die «Kantons Polizei SH» (DUNS-Nr. 48-389-7281), die «KESB SH», die «Staatskanzlei Kanton SH» (DUNS-Nr. 48-406-4832) usw. sind alles "Bereiche" (Unterfirmen) der Firma «Kanton Schaffhausen». Wieso haben sie z.t. eine eigene Internationale Handelsregister-Nr.?
siehe: www .sh .ch Die Firma «Kanton Schaffhausen» war per ~31.12.2012 mit der vollständigen Umwandlung in Firmen fertiggestellt. Somit sind sämtliche Handlungen der KESB seit ihrer Instandstellung per ~1.1.2013 illegal. Zumal ich immer wieder zum Ausdruck gebracht habe, dass ich nicht einverstanden bin. Und es zwischen mir und der KESB keine Verträge gibt. Meines Wissens habe ich nichts unterzeichnet. Wie also kann es sein, dass die über mich bestimmen obwohl ich per ~16.10.2016 «geschieden» bin. Und die «Obhut» meiner Söhne zu 100% bei mir ist?
Meine Frage ist: wem gehört die Person über die, die KESB Schaffhausen entschieden hat? Und wer kann mir beweisen, dass diese Person ich sein soll? Die Beweise habe ich eingefordert schriftlich und mündlich - x-mal. Selbst beim «Rechtsdienst der Einwohnerkontrolle Schaffhausen». Bis zum heutigen Tag habe ich keine Antwort erhalten. Wieso nicht?
Überprüft es selbst.
------------------------
Alle 5 Jahre ändern diese Firmen ihre Struktur um den Bankrott zu vertuschen.
Dazu kommt, dass die private Firma "POLIZEI" bewaffnete Spaziergänge durch die Stadt machen und dabei Menschen bedrohen. Sie bringen geladene Handwaffen auf die Strasse.... Ein NO GO!!! wenn Ihr mich fragt...
------------------------
Wisse:
«POLIZEI» ist eine Wortmarke. Der "Lizenzinhaber" ist «Bayern». Firmen erwerben eine Lizenz. Als Lizenzträger resp. Angestellte von Lizenzträgern, sind "Polizisten" nicht befugt Bussen zu erteilen oder Kontrollen oder dergleichen durchzuführen.
Im Übrigen ist das Polizeigesetz in keinem Kanton der Schweiz unterschrieben. Es existieren lediglich Entwürfe. Wer also übernimmt die Haftung? Selbst wenn du einen Vertrag mit jemandem oder einer Firma eingehst, unterzeichnen beide Parteien. Wieso also brauchen diese Firmen keine Verträge? Sie sind stärker als wir, weil sie bewaffnet sind. Ihr Argument?
Im Übrigen sind sämtliche Gesetze Entwürfe.
Beweist mir gerne das Gegenteil.
Was ist «Bayern» wirklich? (youtube . com/shorts/ug9mwSTHINM?si=rl8E8cTvQvpLebt7)
die "schweizerische Eidgenossenschaft" welche es angeblich seitdem ~1.8.1291 gibt, ist von Anbeginn eine Genossenschaft, also eine Firma bzw. wird als Verein geführt. ABER seit 1848 im internationalen Handelsregister eingetragen. Wusstet ihr das?
Manchmal haben wir alles vor den Augen und sind blind, weil wir an das glauben, was wir gelernt/gehört haben, statt an das zu glauben, was ist bzw. was wir sehen bzw. erfahren haben. Die drei Affen zeigen sehr deutlich wie 90% der Menschen unterwegs sind.
------------------------
