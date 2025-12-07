001 - meine Geschichte

Dieses Video ist eigenverantwortlich zu schauen. Nichts für schwache Gemüter.

Es gibt keine gesetzlichen Grundlagen und es existieren meines Wissens auch keine Verträge zwischen mir und dem «Kanton Schaffhausen» bzw. der «Stadt Schaffhausen». Wir leben im Handelsrecht seit der Umwandlung der staatlichen Strukturen in Firmen. Gab es überhaupt jemals einen «Staat» oder wurde «nur» davon geredet? Siehe Einträge im DUNS-Nr. Register (internationale Handelsregister) oder Einträge im MwSt-Register. Die «MwSt» ist ebenfalls im DUNS-Nr Register eingetragen?!

recherchiert selbst!!!

Eine Genossenschaft ist eine Geschäftsform... Hier noch mit internationaler Handelsregisternummer:

Schweizerische Eidgenossenschaft

Bundesgasse 1

3011 Bern

DUNS-Nr. 48-564-2987





Links:

monetas .ch

dnb .com/de-ch

www .uid .admin

fedlex .admin .ch



Wenn die Firma hier einen Eintrag hat oder einer Firma unterstellt ist, welsche eingetragen ist, ist bewiesen, dass es sich um eine Firma handelt. Diskussion beendet.



Jede Firma benötigt einen Auftrag um eine Dienstleistung zu erbringen. Aufgrund dessen dann eine Rechnung ausgestellt werden kann. Wenn also kein Auftrag und keine Verträge existieren zwischen dir und der Firma, sind es verbrecherische Aktionen, welche ihr alle freiwillig unterstützt.