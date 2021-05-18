Песня "Последний бой"



Уж многие годы идет разграбленье

Отчизны пропащей, и грош ей цена.

Запущено также везде оглупленье,

И ложью ведется большая война.



Продажных иуд развелось уже столько,

Что враг и не нужен — убьет эта мразь.

Остаткам людей и больно, и горько,

И связь уже с ближними оборвалась.



Напрасны усилья, бесплодны старанья —

Лишь черный фашизм над страною висит.

Не важны любые уже оправданья —

Греховен ты, если ещё не убит.



И способов мало убить эту сволочь —

Но мало кто ищет спасенья пути.

Лишь ноют здесь все и от бога ждут помощь —

Так только в концлагерь всем можно дойти.



Подорваны силы, здоровье ни к черту —

Сплошной геноцид здесь оставил свой след.

Отравлено всё, даже воздух здесь спёртый —

И нет берегов в море созданных бед.



Поганая нелюдь творит эти беды —

Сценарий готовит Люцифер во плоти.

Не стоит уж ждать всем нам скорой победы —

Ведь Ад Воплощенный стоит на пути.



Усилья умножить нам сложно здесь будет —

С трудом уж смыкает ряды человек.

А коль не сплотимся, то Ад здесь пребудет —

Поганое рабство продлится навек.



Последние силы всем надо нам бросить

На этот последний, решительный бой.

И коль не сплотимся, никто и не спросит

Потом об уродах — всех утащим с собой.



Утащим мы в Бездну все поколенья —

Не будет здесь слышен опять детский смех.

Останется Демонам лишь преклоненье —

Чертей это будет последний успех.



Не надо уж ждать - и сейчас уже поздно:

В концлагере пропуск лишь только на вход.

И все это мрачно — не просто тревожно,

Ведь пройден последний к нему поворот.



Сплотимся же все! Ударим по мрази!

Погоним фашизм поганой метлой.

Крепи же свой дух, устанавливай связи,

Иди в наш последний решительный бой!