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Песня "Последний бой"
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24 views • May 18, 2021
Песня "Последний бой"
Уж многие годы идет разграбленье
Отчизны пропащей, и грош ей цена.
Запущено также везде оглупленье,
И ложью ведется большая война.
Продажных иуд развелось уже столько,
Что враг и не нужен — убьет эта мразь.
Остаткам людей и больно, и горько,
И связь уже с ближними оборвалась.
Напрасны усилья, бесплодны старанья —
Лишь черный фашизм над страною висит.
Не важны любые уже оправданья —
Греховен ты, если ещё не убит.
И способов мало убить эту сволочь —
Но мало кто ищет спасенья пути.
Лишь ноют здесь все и от бога ждут помощь —
Так только в концлагерь всем можно дойти.
Подорваны силы, здоровье ни к черту —
Сплошной геноцид здесь оставил свой след.
Отравлено всё, даже воздух здесь спёртый —
И нет берегов в море созданных бед.
Поганая нелюдь творит эти беды —
Сценарий готовит Люцифер во плоти.
Не стоит уж ждать всем нам скорой победы —
Ведь Ад Воплощенный стоит на пути.
Усилья умножить нам сложно здесь будет —
С трудом уж смыкает ряды человек.
А коль не сплотимся, то Ад здесь пребудет —
Поганое рабство продлится навек.
Последние силы всем надо нам бросить
На этот последний, решительный бой.
И коль не сплотимся, никто и не спросит
Потом об уродах — всех утащим с собой.
Утащим мы в Бездну все поколенья —
Не будет здесь слышен опять детский смех.
Останется Демонам лишь преклоненье —
Чертей это будет последний успех.
Не надо уж ждать - и сейчас уже поздно:
В концлагере пропуск лишь только на вход.
И все это мрачно — не просто тревожно,
Ведь пройден последний к нему поворот.
Сплотимся же все! Ударим по мрази!
Погоним фашизм поганой метлой.
Крепи же свой дух, устанавливай связи,
Иди в наш последний решительный бой!
Уж многие годы идет разграбленье
Отчизны пропащей, и грош ей цена.
Запущено также везде оглупленье,
И ложью ведется большая война.
Продажных иуд развелось уже столько,
Что враг и не нужен — убьет эта мразь.
Остаткам людей и больно, и горько,
И связь уже с ближними оборвалась.
Напрасны усилья, бесплодны старанья —
Лишь черный фашизм над страною висит.
Не важны любые уже оправданья —
Греховен ты, если ещё не убит.
И способов мало убить эту сволочь —
Но мало кто ищет спасенья пути.
Лишь ноют здесь все и от бога ждут помощь —
Так только в концлагерь всем можно дойти.
Подорваны силы, здоровье ни к черту —
Сплошной геноцид здесь оставил свой след.
Отравлено всё, даже воздух здесь спёртый —
И нет берегов в море созданных бед.
Поганая нелюдь творит эти беды —
Сценарий готовит Люцифер во плоти.
Не стоит уж ждать всем нам скорой победы —
Ведь Ад Воплощенный стоит на пути.
Усилья умножить нам сложно здесь будет —
С трудом уж смыкает ряды человек.
А коль не сплотимся, то Ад здесь пребудет —
Поганое рабство продлится навек.
Последние силы всем надо нам бросить
На этот последний, решительный бой.
И коль не сплотимся, никто и не спросит
Потом об уродах — всех утащим с собой.
Утащим мы в Бездну все поколенья —
Не будет здесь слышен опять детский смех.
Останется Демонам лишь преклоненье —
Чертей это будет последний успех.
Не надо уж ждать - и сейчас уже поздно:
В концлагере пропуск лишь только на вход.
И все это мрачно — не просто тревожно,
Ведь пройден последний к нему поворот.
Сплотимся же все! Ударим по мрази!
Погоним фашизм поганой метлой.
Крепи же свой дух, устанавливай связи,
Иди в наш последний решительный бой!
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