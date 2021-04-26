El Tratamiento para la Pepita Pepilla para Gallinas.



Este es el tratamiento para gallinas enfermas con Pepita o pepilla. Es un tumor que se encuentra en la parte inferior de la lengua. Es un cartílago, el tipo de material de la uña. Previene la galena para comer adecuadamente. Se limita el movimiento de la lengua.

Mi amigo Tico y su hijo me ayudan a erradicar este problema.

Primero se fuerza abrir el pico de la gallina. Con la uña del dedo, raspar la parte inferior de la lengua para remover el material duro. Luego desinfecte con jugo de limon. Es necesario hacer un seguimiento con un medicamento llamado Emisino. Se disuelve en agua para que beban.

Los síntomas son, pérdida del apetito, menor producción de huevos, la tos, el estornudo, no canto, pérdida de peso, mucosa de la nariz, y la falta de energía.



PEPITA

Causas: Alimentación Demasiado seca, Falta de Agua y verdurasSíntomas: El AVE no consigue tragar Y Frota El Pico baño del los barrotes; Formación de capa dura Sobre la lenguaTratamiento: Sacar la mucosa estafa Unas pinzas y desinfectar aire tintura de yodo Muy diluída; Dieta suave y fresca



This is the treatment for sick gallinas with Pepita or pepilla. It is a decease that is on the underside of the tongue. It is a cartilage, fingernail type of material. It prevents the galena to eat properly. It limits the movement of the tongue.

My Tico friend and his son help me eradicate this problem.

First you force open the beak of the gallina. With your finger nail, scrape the underside of the tongue to remove the hard material. Then sanitize with limn juice.

It is necessary to follow up with a medicine called Emisino. It is desolved in water for them to drink.





The symptoms are, Loss of appetite, less egg production, coughing, sneezing, no crowing, loss of weight, mucous from the nose, and lack of energy.



PEPITA

Causas: Alimentación demasiado seca, falta de agua y verdurasSíntomas: El ave no consigue tragar y frota el pico en los barrotes; formación de capa dura sobre la lenguaTratamiento: Sacar la mucosa con unas pinzas y desinfectar con tintura de yodo muy diluida; dieta suave y fresca



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•Sep 28, 2014