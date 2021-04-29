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Большое американское шоу | Didysis amerikietiškas šou | American Show (2008)
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4 views • April 29, 2021
Dokumentinis filmas. Pagrindiniame vaidmenyje: virtualus George'as W. Bushas.
Siužetas. Trumpo metro dokumentinis filmas apie dabartinius JAV valdančiojo elito ketinimus viso pasaulio atžvilgiu, ko jie siekė ir ką jau pasiekė. Filmas nėra provokuojantis, jis tik atspindi informaciją ir faktus. Filme pateikiama, kaip pasikeitė žmogaus vertybės ir kaip visas pasaulis pasikeitė pastaruoju metu.
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Кто и как правит нами и миром.
Короткометражный, документальный фильм про текущие намерения правящей элиты США, по отношению ко всему миру, к чему стремились и чего уже достигли. Фильм не является провокационным, а лишь отражает сведения и факты. Фильм показывает как подменялись человеческие ценности и как за последнее время поменялся весь мир.
Siužetas. Trumpo metro dokumentinis filmas apie dabartinius JAV valdančiojo elito ketinimus viso pasaulio atžvilgiu, ko jie siekė ir ką jau pasiekė. Filmas nėra provokuojantis, jis tik atspindi informaciją ir faktus. Filme pateikiama, kaip pasikeitė žmogaus vertybės ir kaip visas pasaulis pasikeitė pastaruoju metu.
-----------
Кто и как правит нами и миром.
Короткометражный, документальный фильм про текущие намерения правящей элиты США, по отношению ко всему миру, к чему стремились и чего уже достигли. Фильм не является провокационным, а лишь отражает сведения и факты. Фильм показывает как подменялись человеческие ценности и как за последнее время поменялся весь мир.
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