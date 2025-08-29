BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Возвращение ⛺️ Станов из Вавилона. 12 Ворот Иерусалима. 12 колен Израиля. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 10 августа 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
68 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
4 views • 24 hours ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1RC6pXUvEu39x6iI8pKAVp9UkiJTdy79o/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1bO1Nv-HjHyawXoJimtpUzImbj5ziDBYr/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/10yJC-bJBE2hyr1lNm-1ooBE5YJ4OBbI5/view?usp=sharing


Ориг. англ

https://docs.google.com/document/d/1kgJREP5_Q9zKlvXGUDZh_Sx3SfqWaf_z/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1vUzvVRAdVVGF0RVOwLuVqPRPGoAx5ZSS/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/11IHRjfEd_GYG-pYnt0n4aijbc9IdeCjE/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:

“Ездра и Неемия восстановили Праздник Кущей (Неем 8:16), и это является прообразом построения Стана Святых. Слово “кущи” относится к Суккоту (h5523 Sukkot), в 33й главе Бытия это название места, где Иаков поставил свои 2 стана: стан Лии и стан Рахили (в Синод. переводе Быт 33:17 это “Сокхоф”). Поэтому Суккот как праздник напоминает о собрании Станов вокруг Скинии, которое исполняется в Новом Иерусалиме. В Новом Иерусалиме 12 ворот, на которых написаны имена 12 колен Израиля (Откр 21:12), включая Ефрема. 1 Пар 9:3 вкючает Ефрема как прообраз Великого Множества (из Откр 7:9).

Мы видим 12 000 из колена Иуды в Зах 10:3 “дом Иудин” и 12 000 из дома Иосифа в Зах 10:6 “И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их”

Мы видим Великое Множество в Зах 10:7 “Как герой будет Ефрем”

Zech 10:7 KJV “Ефремовы будут как могучий человек” https://biblehub.com/kjvs/zechariah/10.htm


33:17 А Иаков двинулся в Сокхоф (h5523), и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши (h5521). От сего он нарёк имя месту: Сокхоф (h5523).

Сокхоф/Суккот - h5523, означает "шалаши",

мн. число от h5521 (шатёр, шалаш, хижина; чаща, заросли, логовище)

https://bible.by/strong-hebrew/5523/

https://bible.by/strong-hebrew/5521/


12 Ворот Иуресалима


1 Овечьи Ворота

Неем 3:1 (также в Ин 5:2)


2 Рыбные Ворота

Неем 3:3, 2 Пар 33:14


3 Старые Ворота

Неем 3:6, в Неем 3:6 ABP Ворота Йасана https://biblehub.com/interlinear/apostolic/nehemiah/3.htm


4 Ворота Долины

Неем 3:13, Неем 2:13, в Неем 2:13 ABP Ворота Гай Γαιϊ  https://biblehub.com/interlinear/apostolic/nehemiah/2.htm


5 Навозные Ворота

Неем 3:14


6 Ворота Источника/Родниковые

Неем 2:14, Неем 3:15


7 Водяные Ворота

Неем 3:26, Неем 8:1


8 Восточные Ворота – Офел

Неем 3:26, 29


9 Конские Ворота

Неем 3:28


10 Ворота Гаммифкад

Неем 3:31

*Гаммифкад h4663 = “Ворота Приказа//Назначенного Места/Досмотра/Инспекции/Проверки” https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4663/kjv/wlc/0-1/


11 Ефремовы Ворота

Неем 12:39


12 Темничные Ворота

Неем 12:39


См. также


- про Урим и Туммим, Судный Наперсник как копия Нового Иерусалима и 12 колен Израиля

в Протоколе от 13 июля 2025 г.

https://drive.google.com/file/d/1aO7RjSr-kBUWiwfX1GYpYWxU2QQ-r5nL/view


- про 12 Ворот и восстановление стен Иерусалима при Неемии в Протоколе от 6 июля 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1sJlHBTt6TIKbVKh8qbAFyN-wbbe9pNSZ/view


- О  важности 8-го дня и  Праздник  Кущей в 14-й главе Захарии

в Протоколе от 29 сентября 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/mUAE/jT5iEszcC


- О колене Иуды и колене Левия (2 коленах из 144000)

см. в Протоколе от 26 ноября 2023 г. https://cloud.mail.ru/public/hdEu/fuNp7MN1a

“12 000 из колена Иуды и 12 000 из колена Левия”


Порядок 24 - Дом Давида. Порядок 12 - Новый Иерусалим. 144 000 из Откровения. Протокол 15 сентября 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/qsME/V24e3WkAG


Видео Лиланда:


Tribes Mourn - Judah and Levi - Колена Скорбят - Иуда и Левий

https://vimeo.com/1097828860

https://old.bitchute.com/video/Mz7ikqYYnIAK/

Копия на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=0uKk0-7uZ7s


Ten Lost Tribes - 10 Потерянных Колен

https://vimeo.com/1098521004

https://old.bitchute.com/video/S5rdvKs691eE/

Копия на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=a71-NMOCCnM


Как включить русск. субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0

Keywords
judahezraleviapokalipsislevityotkrovenie ioannaleeland jones in russianagnec12 kolen izrailyaneemiyaezdranew jerusale12 tribes of israevozvrawenie iz vavilonabible prphecy12 vorot ierusalimaiuda i efrem
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy