Возвращение ⛺️ Станов из Вавилона. 12 Ворот Иерусалима. 12 колен Израиля. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 10 августа 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1RC6pXUvEu39x6iI8pKAVp9UkiJTdy79o/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1bO1Nv-HjHyawXoJimtpUzImbj5ziDBYr/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/10yJC-bJBE2hyr1lNm-1ooBE5YJ4OBbI5/view?usp=sharing
Ориг. англ
https://docs.google.com/document/d/1kgJREP5_Q9zKlvXGUDZh_Sx3SfqWaf_z/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vUzvVRAdVVGF0RVOwLuVqPRPGoAx5ZSS/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/11IHRjfEd_GYG-pYnt0n4aijbc9IdeCjE/view?usp=sharing
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Фрагменты:
“Ездра и Неемия восстановили Праздник Кущей (Неем 8:16), и это является прообразом построения Стана Святых. Слово “кущи” относится к Суккоту (h5523 Sukkot), в 33й главе Бытия это название места, где Иаков поставил свои 2 стана: стан Лии и стан Рахили (в Синод. переводе Быт 33:17 это “Сокхоф”). Поэтому Суккот как праздник напоминает о собрании Станов вокруг Скинии, которое исполняется в Новом Иерусалиме. В Новом Иерусалиме 12 ворот, на которых написаны имена 12 колен Израиля (Откр 21:12), включая Ефрема. 1 Пар 9:3 вкючает Ефрема как прообраз Великого Множества (из Откр 7:9).
Мы видим 12 000 из колена Иуды в Зах 10:3 “дом Иудин” и 12 000 из дома Иосифа в Зах 10:6 “И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их”
Мы видим Великое Множество в Зах 10:7 “Как герой будет Ефрем”
Zech 10:7 KJV “Ефремовы будут как могучий человек” https://biblehub.com/kjvs/zechariah/10.htm
33:17 А Иаков двинулся в Сокхоф (h5523), и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши (h5521). От сего он нарёк имя месту: Сокхоф (h5523).
Сокхоф/Суккот - h5523, означает "шалаши",
мн. число от h5521 (шатёр, шалаш, хижина; чаща, заросли, логовище)
https://bible.by/strong-hebrew/5523/
https://bible.by/strong-hebrew/5521/
12 Ворот Иуресалима
1 Овечьи Ворота
Неем 3:1 (также в Ин 5:2)
2 Рыбные Ворота
Неем 3:3, 2 Пар 33:14
3 Старые Ворота
Неем 3:6, в Неем 3:6 ABP Ворота Йасана https://biblehub.com/interlinear/apostolic/nehemiah/3.htm
4 Ворота Долины
Неем 3:13, Неем 2:13, в Неем 2:13 ABP Ворота Гай Γαιϊ https://biblehub.com/interlinear/apostolic/nehemiah/2.htm
5 Навозные Ворота
Неем 3:14
6 Ворота Источника/Родниковые
Неем 2:14, Неем 3:15
7 Водяные Ворота
Неем 3:26, Неем 8:1
8 Восточные Ворота – Офел
Неем 3:26, 29
9 Конские Ворота
Неем 3:28
10 Ворота Гаммифкад
Неем 3:31
*Гаммифкад h4663 = “Ворота Приказа//Назначенного Места/Досмотра/Инспекции/Проверки” https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4663/kjv/wlc/0-1/
11 Ефремовы Ворота
Неем 12:39
12 Темничные Ворота
Неем 12:39
См. также
- про Урим и Туммим, Судный Наперсник как копия Нового Иерусалима и 12 колен Израиля
в Протоколе от 13 июля 2025 г.
https://drive.google.com/file/d/1aO7RjSr-kBUWiwfX1GYpYWxU2QQ-r5nL/view
- про 12 Ворот и восстановление стен Иерусалима при Неемии в Протоколе от 6 июля 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1sJlHBTt6TIKbVKh8qbAFyN-wbbe9pNSZ/view
- О важности 8-го дня и Праздник Кущей в 14-й главе Захарии
в Протоколе от 29 сентября 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/mUAE/jT5iEszcC
- О колене Иуды и колене Левия (2 коленах из 144000)
см. в Протоколе от 26 ноября 2023 г. https://cloud.mail.ru/public/hdEu/fuNp7MN1a
“12 000 из колена Иуды и 12 000 из колена Левия”
Порядок 24 - Дом Давида. Порядок 12 - Новый Иерусалим. 144 000 из Откровения. Протокол 15 сентября 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/qsME/V24e3WkAG
Видео Лиланда:
Tribes Mourn - Judah and Levi - Колена Скорбят - Иуда и Левий
https://old.bitchute.com/video/Mz7ikqYYnIAK/
Копия на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=0uKk0-7uZ7s
Ten Lost Tribes - 10 Потерянных Колен
https://old.bitchute.com/video/S5rdvKs691eE/
Копия на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=a71-NMOCCnM
Как включить русск. субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0