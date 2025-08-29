Возвращение ⛺️ Станов из Вавилона. 12 Ворот Иерусалима. 12 колен Израиля. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 10 августа 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом

Ориг. англ

Фрагменты:

“Ездра и Неемия восстановили Праздник Кущей (Неем 8:16), и это является прообразом построения Стана Святых. Слово “кущи” относится к Суккоту (h5523 Sukkot), в 33й главе Бытия это название места, где Иаков поставил свои 2 стана: стан Лии и стан Рахили (в Синод. переводе Быт 33:17 это “Сокхоф”). Поэтому Суккот как праздник напоминает о собрании Станов вокруг Скинии, которое исполняется в Новом Иерусалиме. В Новом Иерусалиме 12 ворот, на которых написаны имена 12 колен Израиля (Откр 21:12), включая Ефрема. 1 Пар 9:3 вкючает Ефрема как прообраз Великого Множества (из Откр 7:9).

Мы видим 12 000 из колена Иуды в Зах 10:3 “дом Иудин” и 12 000 из дома Иосифа в Зах 10:6 “И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их”

Мы видим Великое Множество в Зах 10:7 “Как герой будет Ефрем”

Zech 10:7 KJV “Ефремовы будут как могучий человек” https://biblehub.com/kjvs/zechariah/10.htm





33:17 А Иаков двинулся в Сокхоф (h5523), и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши (h5521). От сего он нарёк имя месту: Сокхоф (h5523).

Сокхоф/Суккот - h5523, означает "шалаши",

мн. число от h5521 (шатёр, шалаш, хижина; чаща, заросли, логовище)

https://bible.by/strong-hebrew/5523/

https://bible.by/strong-hebrew/5521/





12 Ворот Иуресалима





1 Овечьи Ворота

Неем 3:1 (также в Ин 5:2)





2 Рыбные Ворота

Неем 3:3, 2 Пар 33:14





3 Старые Ворота

Неем 3:6, в Неем 3:6 ABP Ворота Йасана https://biblehub.com/interlinear/apostolic/nehemiah/3.htm





4 Ворота Долины

Неем 3:13, Неем 2:13, в Неем 2:13 ABP Ворота Гай Γαιϊ https://biblehub.com/interlinear/apostolic/nehemiah/2.htm





5 Навозные Ворота

Неем 3:14





6 Ворота Источника/Родниковые

Неем 2:14, Неем 3:15





7 Водяные Ворота

Неем 3:26, Неем 8:1





8 Восточные Ворота – Офел

Неем 3:26, 29





9 Конские Ворота

Неем 3:28





10 Ворота Гаммифкад

Неем 3:31

*Гаммифкад h4663 = “Ворота Приказа//Назначенного Места/Досмотра/Инспекции/Проверки” https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4663/kjv/wlc/0-1/





11 Ефремовы Ворота

Неем 12:39





12 Темничные Ворота

Неем 12:39





См. также





- про Урим и Туммим, Судный Наперсник как копия Нового Иерусалима и 12 колен Израиля

в Протоколе от 13 июля 2025 г.

https://drive.google.com/file/d/1aO7RjSr-kBUWiwfX1GYpYWxU2QQ-r5nL/view





- про 12 Ворот и восстановление стен Иерусалима при Неемии в Протоколе от 6 июля 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1sJlHBTt6TIKbVKh8qbAFyN-wbbe9pNSZ/view





- О важности 8-го дня и Праздник Кущей в 14-й главе Захарии

в Протоколе от 29 сентября 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/mUAE/jT5iEszcC





- О колене Иуды и колене Левия (2 коленах из 144000)

см. в Протоколе от 26 ноября 2023 г. https://cloud.mail.ru/public/hdEu/fuNp7MN1a

“12 000 из колена Иуды и 12 000 из колена Левия”





Порядок 24 - Дом Давида. Порядок 12 - Новый Иерусалим. 144 000 из Откровения. Протокол 15 сентября 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/qsME/V24e3WkAG





Видео Лиланда:





Tribes Mourn - Judah and Levi - Колена Скорбят - Иуда и Левий

https://vimeo.com/1097828860

https://old.bitchute.com/video/Mz7ikqYYnIAK/

Копия на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=0uKk0-7uZ7s





Ten Lost Tribes - 10 Потерянных Колен

https://vimeo.com/1098521004

https://old.bitchute.com/video/S5rdvKs691eE/

Копия на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=a71-NMOCCnM





Как включить русск. субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0