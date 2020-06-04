20200604 - Elementos nuevos avanzando en DESMONTAR LA “OPERACIÓN CORONAVIRUS”!!!

4 de junio de 2020



Puntos a tratar:



1) La censura mata: ¡muerte a la censura! ¿Y prisión para los censores?

2) Movilización FÍSICA contra mascarilla y el confinamiento-y-desconfinamiento

3) Seguiremos con “Ganar ahora la batalla de los tests”

4) Elementos preparativos para “Ganar pronto la decisiva batalla de la vacuna”

y 5) Elementos nuevos avanzando en DESMONTAR LA “OPERACIÓN CORONAVIRUS”!!!