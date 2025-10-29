BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Episode 55: De-facto-Satanismus
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
30 views • 1 day ago

Fortsetzung zu Ep.54. Es geht um den Satanismus der Tat.

Der ideologische Satanismus hat den rituellen Teufelskult in unserer Welt weitgehend ersetzt. Beide werden allerdings vom De-facto-Satanismus buchstäblich in den Schatten gestellt, und zwar sowohl bezüglich der Zahl der Mitglieder als auch hinsichtlich des angerichteten Schadens. Wer zum Teufel sind diese Leute?


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Wir möchten nach Wegen in die Zukunft suchen helfen. Unser Hauptwerkzeug hierbei sind Erkenntnisse über Prinzipien, die ins Universum eingeschrieben sind.

Besucht unsere Website

https://bannbrecher.de

Dort findet ihr weitere Infos zur Sendereihe und alle Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehmen wir gern auf https://odysee.com/@bannbrecher entgegen.

Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen - gehen wir gern ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist. Trollereien nehmen wir uns die Freiheit unkommentiert zu löschen, damit hier eine Atmosphäre herrscht, in der wir uns angstfrei austauschen können.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

Keywords
satanantichristteufelluzifermarkpassioantagonistnaturrechtgut und boesewidersacher
