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ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΦΛΟΥΝΤ-ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΕΑΠΟΛΗΣ
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΑΖΟΥΝ.
ΠΟΥΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΑ-ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΙΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΕΤΟΙΑ.
ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΠΙΑ, ΞΕΚΑΘΑΡΑ.
ΟΤΙ Ο ΤΡΑΜΠ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΟΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΙΝΤΟΝ-ΟΜΠΑΜΑ, ΓΚΕΓΤΣ-Π.Ο.Υ., ΦΕΝΤΕΡΑΛ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΟΡΟΣ-
OPEN SOCIETY-SOLIDARITY NOW, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ANTIFA ΚΛΠ ΝΕΟΤΑΞΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ.
ΠΟΥΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΑ-ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΙΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΕΤΟΙΑ.
ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΠΙΑ, ΞΕΚΑΘΑΡΑ.
ΟΤΙ Ο ΤΡΑΜΠ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΟΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.
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OPEN SOCIETY-SOLIDARITY NOW, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ANTIFA ΚΛΠ ΝΕΟΤΑΞΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ.
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