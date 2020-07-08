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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: Εκτακτη ανακοίνωση του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Μεθοδίου για την Απόφαση του Δικαστήριου
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6 views • July 08, 2020
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: Εκτακτη ανακοίνωση του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Μεθοδίου για την Απόφαση του Δικαστήριου
Ανακοίνωση του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Μεθοδίου για την Απόφαση του Δικαστήριου εναντίων της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους Αθω.
Παλαιό Ημερολόγιο :25/06/2020. Νέο Ημερολόγιο :08/07/2020
Που πραγματοποιηθηκε στις 8 Ιουλίου και συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο οι τρεις αιτήσεις αναστολής που κατέθησαν εκ μέρους των σφετεριστων της νεας αδελφότητας (Κατσουλιερηδες-Γαζέτηδες) κατά ισάριθμων αποφάσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο αποφάσισε να αποδοθεί η κινητή και η ακίνητη περιουσία απο τους γνήσιους Εσφιγμενίτες Πατέρες του Σεβάσμιου Γέροντος Μεθοδίου)
Ανακοίνωση του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Μεθοδίου για την Απόφαση του Δικαστήριου εναντίων της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους Αθω.
Παλαιό Ημερολόγιο :25/06/2020. Νέο Ημερολόγιο :08/07/2020
Που πραγματοποιηθηκε στις 8 Ιουλίου και συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο οι τρεις αιτήσεις αναστολής που κατέθησαν εκ μέρους των σφετεριστων της νεας αδελφότητας (Κατσουλιερηδες-Γαζέτηδες) κατά ισάριθμων αποφάσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο αποφάσισε να αποδοθεί η κινητή και η ακίνητη περιουσία απο τους γνήσιους Εσφιγμενίτες Πατέρες του Σεβάσμιου Γέροντος Μεθοδίου)
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