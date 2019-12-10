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Vaccinationer: Risker och vetenskapliga brister - Del 1 - Linda Karlström
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262 views • December 10, 2019
I takt med att det moderna samhället har vuxit fram har även antalet olika åkommor som människor lider av ökat markant. Läkemedelsindustrin har i mångas ögon klivit in som en räddare i nöden och har tagit fram någon form av mirakelpiller eller kur till de sjukdomar som människor lider av. Det som många dock inte tänker på är att också läkemedelsföretagen är vinstdrivande företag. Det finns alltså inget ekonomiskt incitament till att bota några sjukdomar, utan livslång medicinering är lika med en trogen kund och en säker inkomst under lång tid framöver.
Den som läser bipacksedeln till ett valfritt vaccin kommer att lära sig mycket. Förutom att man kan drabbas av en släng av själva sjukdomen som vaccinet påstås skydda mot, så kan man även få en mängd olika biverkningar, varav många kräver en längre tids medicinering.
Linda Karlström började läsa på om vacciner till följd av att hennes eget barn för snart tolv år sedan drabbades av en allvarlig vaccinskada. När Linda började ta del av information från andra källor än läkemedelsföretagens reklambroschyrer, så upptäckte hon att det finns en helt annan verklighet gällande vacciner. En grym verklighet som vi inte blir informerade om, om vi inte själva ser till att ta reda på fakta. I dag brinner hon för att dela med sig av denna kunskap, så att fler ska kunna fatta ett medvetet och mer välgrundat vaccinationsbeslut. Missa inte detta tillfälle att lyssna på och ställa frågor till en vaccinkritiker med många år på nacken.
Arrangör: Föreningen Cui Bono
Datum: 14 April 2019
Den som läser bipacksedeln till ett valfritt vaccin kommer att lära sig mycket. Förutom att man kan drabbas av en släng av själva sjukdomen som vaccinet påstås skydda mot, så kan man även få en mängd olika biverkningar, varav många kräver en längre tids medicinering.
Linda Karlström började läsa på om vacciner till följd av att hennes eget barn för snart tolv år sedan drabbades av en allvarlig vaccinskada. När Linda började ta del av information från andra källor än läkemedelsföretagens reklambroschyrer, så upptäckte hon att det finns en helt annan verklighet gällande vacciner. En grym verklighet som vi inte blir informerade om, om vi inte själva ser till att ta reda på fakta. I dag brinner hon för att dela med sig av denna kunskap, så att fler ska kunna fatta ett medvetet och mer välgrundat vaccinationsbeslut. Missa inte detta tillfälle att lyssna på och ställa frågor till en vaccinkritiker med många år på nacken.
Arrangör: Föreningen Cui Bono
Datum: 14 April 2019
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