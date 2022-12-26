КС 27 - конференция aнтихриcта в Египте в ноябре 2022 г.

Мировая элита продвигает 10 новых заповедей вместо 10 заповедей Моисея и новую эко библию.. Согласно ВЭФ появилась новая единая мировая религия, в основе которой лежит наука о климате, технокоммунизм и евгеника, обещающая превратить людей в богов.
Кoроль Великобритании Карл III (ранее принц Чарльз) публично признал присутствие aнтихриcта, который очень богат и пользуется величайшим уважением мировых лидеров.
Сайт конференции по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе, ноябрь 2022 г. - https://unfccc.int/ru/cop27
Новая эко-библия от раввинов - https://interfaithsustain.com/ecobible/
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