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КС 27 - конференция aнтихриcта в Египте в ноябре 2022 г.
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STRANNIK
Published 21 hours ago |

Мировая элита продвигает 10 новых заповедей вместо 10 заповедей Моисея и новую эко библию.. Согласно ВЭФ появилась новая единая мировая религия, в основе которой лежит наука о климате, технокоммунизм и евгеника, обещающая превратить людей в богов.

Кoроль Великобритании Карл III (ранее принц Чарльз) публично признал присутствие aнтихриcта, который очень богат и пользуется величайшим уважением мировых лидеров.

Сайт конференции по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе, ноябрь 2022 г. - https://unfccc.int/ru/cop27

Новая эко-библия от раввинов - https://interfaithsustain.com/ecobible/

Keywords
climate change conferencecop 27kc-27

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