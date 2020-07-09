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20200709 - Vencer el miedo al (supuesto) contagio
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21 views • August 25, 2020
9 de julio de 2020
Hay que seguir formándonos como Líderes Naturales del Pueblo que esta vez, barriendo TODOS los actuales líderes artificiales impuestos, tenemos que ganar por: 1) recuperar la libertad, y 2) contribuir, así reforzados con nuestra propia libertad recuperada, a impedir la aniquilación de la Humanidad. Precisamente este es el objetivo del rápido desarrollo del 5G (y ya se habla del 6G y del 7G) y, sobre todo, del arma destructiva que se presenta como “la solución definitiva a la pandemia: la novísima vacuna genética de ARMm”(“m”de”mensajero”). Y, efectivamente, “la vacuna genética de ARNm” sería “la solución definitiva de la (supuesta) pandemia”. Pero no por el camino que las personas de buena fe que creen en los efectos beneficiosos de las vacunas (inexistentes… ¡al contrario!): Porque la administración masiva de esta vacuna de nuevo tipo haría que ya no hubiera más “enfermos de Covid-19”. No, la “solución definitiva” sería terrible: porque mataría a muchos, causaría daños irreparables a muchísimos más, trastocaría el genoma humano de todos los supervivientes y, en consecuencia, provocaría esterilidad. Sí, los sociópatas criminales que impulsan esta catástrofe son eugenistas -Bill Gates es el más conocido- que quieren reducir a la Humanidad a unos pocos cientos de millones de seres debilitados y supercontrolados que sean sus nuevos esclavos… eso sí, supertecnologitzados.
Para impedir esto, dedicaré las próximas sesiones a preparar determinadas batallas decisivas para ganarlas y para, finalmente, acabar girando la tortilla y conseguir que este menos del 1% quede neutralizado, y que más del 99% podamos por fin empezar a vivir como seres humanos.
Empezaré por abordar la batalla COMO VENCER EL MIEDO AL NUEVO (SUPUESTO) CONTAGIO Y AL “REBROTE”. Se ha creado intencionadamente el miedo a la idea -anunciada a bombo y platillo… con una sorprendente excepción, que mencionaré- que habrá un peligroso “rebrote de la pandemia” que podría exigir un nuevo confinamiento. Psicológicamente y psico-lógicamente, esta programación emocional y mental es la primera condición para que realmente haya un (supuesto) “peligroso rebrote”.
Aplicaré lo que he/hemos aprendido en las 13 sesiones anteriores a ver cómo podemos actuar para IMPEDIR “EL REBROTE” QUE PROGRAMAN Y QUE, CLARO, PREPARAN Y ORGANIZAN. Hay que tener claro que esta es la obligación de los criminales que, a diferentes niveles de poder, aplican -formando todos un solo equipo- la genocida “Operación Coronavirus” en cada territorio. También, lógicamente, es la obligación de los criminales subcapitostes nacionales, supeditados a los criminales cabecillas mundiales.
Lluís Botinas, investigador independiente, impulsor de LA GOTA CATALANA y presidente de Plural-21
Hay que seguir formándonos como Líderes Naturales del Pueblo que esta vez, barriendo TODOS los actuales líderes artificiales impuestos, tenemos que ganar por: 1) recuperar la libertad, y 2) contribuir, así reforzados con nuestra propia libertad recuperada, a impedir la aniquilación de la Humanidad. Precisamente este es el objetivo del rápido desarrollo del 5G (y ya se habla del 6G y del 7G) y, sobre todo, del arma destructiva que se presenta como “la solución definitiva a la pandemia: la novísima vacuna genética de ARMm”(“m”de”mensajero”). Y, efectivamente, “la vacuna genética de ARNm” sería “la solución definitiva de la (supuesta) pandemia”. Pero no por el camino que las personas de buena fe que creen en los efectos beneficiosos de las vacunas (inexistentes… ¡al contrario!): Porque la administración masiva de esta vacuna de nuevo tipo haría que ya no hubiera más “enfermos de Covid-19”. No, la “solución definitiva” sería terrible: porque mataría a muchos, causaría daños irreparables a muchísimos más, trastocaría el genoma humano de todos los supervivientes y, en consecuencia, provocaría esterilidad. Sí, los sociópatas criminales que impulsan esta catástrofe son eugenistas -Bill Gates es el más conocido- que quieren reducir a la Humanidad a unos pocos cientos de millones de seres debilitados y supercontrolados que sean sus nuevos esclavos… eso sí, supertecnologitzados.
Para impedir esto, dedicaré las próximas sesiones a preparar determinadas batallas decisivas para ganarlas y para, finalmente, acabar girando la tortilla y conseguir que este menos del 1% quede neutralizado, y que más del 99% podamos por fin empezar a vivir como seres humanos.
Empezaré por abordar la batalla COMO VENCER EL MIEDO AL NUEVO (SUPUESTO) CONTAGIO Y AL “REBROTE”. Se ha creado intencionadamente el miedo a la idea -anunciada a bombo y platillo… con una sorprendente excepción, que mencionaré- que habrá un peligroso “rebrote de la pandemia” que podría exigir un nuevo confinamiento. Psicológicamente y psico-lógicamente, esta programación emocional y mental es la primera condición para que realmente haya un (supuesto) “peligroso rebrote”.
Aplicaré lo que he/hemos aprendido en las 13 sesiones anteriores a ver cómo podemos actuar para IMPEDIR “EL REBROTE” QUE PROGRAMAN Y QUE, CLARO, PREPARAN Y ORGANIZAN. Hay que tener claro que esta es la obligación de los criminales que, a diferentes niveles de poder, aplican -formando todos un solo equipo- la genocida “Operación Coronavirus” en cada territorio. También, lógicamente, es la obligación de los criminales subcapitostes nacionales, supeditados a los criminales cabecillas mundiales.
Lluís Botinas, investigador independiente, impulsor de LA GOTA CATALANA y presidente de Plural-21
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