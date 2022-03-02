Was viele bisher noch nicht wussten

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90 views • March 02, 2022



Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

Dr. Rath zeigt auf, dass die Europäische Union eine faschistische Struktur hat, die sich bis in die Nazizeit zurückverfolgen lässt.

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Einige Gründer der EU hatten damals Ausschwitz geleitet. 1926 wurde das IG-Farben-Kartell gegründet und das Direktorium nannte sich "Der Rat der Götter".

📌Selbige finanzierten auch den Wahlkampf der Nazis und verhalfen damit zum Aufstieg Hitlers.

Ferner fielen nach Kriegsende die Aktien der IG-Farben als Kriegsbeute der Alliierten unter die Kontrolle von Rockefeller und Rothschild.

Je mehr Rechte die einzelnen Länder an die EU abgeben, je mehr entfernt sich Europa von der Demokratie und nähert sich einer Diktatur.

• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •

Mio. Menschen stehen friedlich auf gegen Diktatur❗️Schließt Euch an❗️

• Spazieren • Fahrzeug-Konvoi • Gegenseitig Helfen und Einladen •

1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln

3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! DRAN BLEIBEN: https://www.brighteon.com/channels/awaker Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ ⅠDr. Rath zeigt auf, dass die Europäische Union eine faschistische Struktur hat, die sich bis in die Nazizeit zurückverfolgen lässt.B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • V​erbreitenEinige Gründer der EU hatten damals Ausschwitz geleitet. 1926 wurde das IG-Farben-Kartell gegründet und das Direktorium nannte sich "Der Rat der Götter".📌Selbige finanzierten auch den Wahlkampf der Nazis und verhalfen damit zum Aufstieg Hitlers.Ferner fielen nach Kriegsende die Aktien der IG-Farben als Kriegsbeute der Alliierten unter die Kontrolle von Rockefeller und Rothschild.Je mehr Rechte die einzelnen Länder an die EU abgeben, je mehr entfernt sich Europa von der Demokratie und nähert sich einer Diktatur.• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Mio. Menschen stehen friedlich auf gegen Diktatur❗️Schließt Euch an❗️• Spazieren • Fahrzeug-Konvoi • Gegenseitig Helfen und Einladen •1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords nazieuig farben

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