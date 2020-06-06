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La guerre des graines
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5 views • June 06, 2020
5 multinationales, des géants de la chimie devenus producteurs de semences, contrôlent la moitié du marché et ont un projet : devenir propriétaires des graines.
30 juin 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=vGtGSFneI7o
La TéléLibre : https://www.youtube.com/channel/UCWl2YEtIAp9yCP5b6LZxu-A
Voici un film utile. Un film qui donne les clés pour comprendre comment des multinationales veulent confisquer le vivant. Un film qui donne envie de se battre pour sauver notre indépendance alimentaire.
Voir l'article sur LaTéléLibre: http://latelelibre.fr/reportages/doc-la-guerre-des-graines/
Voir le site dédié au film: https://blog.francetvinfo.fr/guerre-des-graines/
30 juin 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=vGtGSFneI7o
La TéléLibre : https://www.youtube.com/channel/UCWl2YEtIAp9yCP5b6LZxu-A
Voici un film utile. Un film qui donne les clés pour comprendre comment des multinationales veulent confisquer le vivant. Un film qui donne envie de se battre pour sauver notre indépendance alimentaire.
Voir l'article sur LaTéléLibre: http://latelelibre.fr/reportages/doc-la-guerre-des-graines/
Voir le site dédié au film: https://blog.francetvinfo.fr/guerre-des-graines/
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