1 TESALONICENSES CAPÍTULO 5 V 7 AL 12

CAPÍTULO 5

• 1Th 5:7 Porque los que duermen, de noche duermen; y los que se embriagan, de noche se embriagan.

• Act 2:15 Porque éstos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día.

• 2Pe 2:13 y recibirán la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del placer en pleno día. Éstos son suciedades y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus engaños.

• 1Th 5:8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación, como un yelmo.

• Eph 6:14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia;

• Eph 6:17 y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;

• Eph 6:23 Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios el Padre, y del Señor Jesucristo.

• 1Th 5:9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo;

• Rom 14:9 Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los que viven.

• 2Th 2:13 Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad,

• 2Th 2:14 a lo cual os llamó por nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.

• 1Th 5:10 quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él.

• Rom 14:8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.

• Rom 14:9 Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los que viven.

• 2Cor 5:15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para Aquél que murió y resucitó por ellos.

• 1Th 5:12 Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan;

• 1Tim 5:17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor; mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar.

• Heb 13:17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no gimiendo; porque esto no os es provechoso.

