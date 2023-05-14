1 TESALONICENSES CAPÍTULO 5 V 7 AL 12

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
CAPÍTULO 5
• 1Th 5:7 Porque los que duermen, de noche duermen; y los que se embriagan, de noche se embriagan.
• Act 2:15 Porque éstos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día.
• 2Pe 2:13 y recibirán la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del placer en pleno día. Éstos son suciedades y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus engaños.
• 1Th 5:8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación, como un yelmo.
• Eph 6:14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia;
• Eph 6:17 y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
• Eph 6:23 Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios el Padre, y del Señor Jesucristo.
• 1Th 5:9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo;
• Rom 14:9 Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los que viven.
• 2Th 2:13 Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad,
• 2Th 2:14 a lo cual os llamó por nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
• 1Th 5:10 quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
• Rom 14:8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.
• Rom 14:9 Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los que viven.
• 2Cor 5:15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para Aquél que murió y resucitó por ellos.
• 1Th 5:12 Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan;
• 1Tim 5:17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor; mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar.
• Heb 13:17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no gimiendo; porque esto no os es provechoso.