7) Conferência Ciberdefesa 2017 esconde implicações públicas

O assunto omitido é o Interface Bio-Cibernético (Internet das Bio-Nano Coisas, corpos humanos incluidos = Internet dos Comportamentos). Bio-Cyber Interface (Internet of Bio-Nano Things, human bodies included = Internet of Behaviors).







Versão áudio gravada ao vivo pela emissão da ARTV, e depois o vídeo do podcast.Comissão de Defesa Nacional | Dia 24 Maio, 2017 | 10:00 horas | Sala Senado da Assembleia da República. Conferência Ciberdefesa: O Desafio do Século XXI: https://www.canal.parlamento.pt/?cid=2008&title=conferencia-ciberdefesa-o-desafio-do-seculo-xxi





Conferência Ciberdefesa 2017 esconde implicações públicas do sistema 5G:

• O Coronel Paulo Fernando Viegas Nunes, na altura, acabado de ser nomeado Comandante do Sistema de Comunicações e Informações da OTAN, ao falar do problema da falta de tipificação na lei da acção das Forças Armadas, a transmissão ao vivo foi censurada, o áudio caiu por 25 segundos, e no vídeo oficial que está no link anterior, bloqueia à minutagem 01:36:31''.

• Em 2017, esperava-se que uma tal supressão ocorresse, razão de se ter assistido e gravado o evento, e aconteceu. No trecho em apreço, o áudio real (total 53 segundos) e o vídeo que consome em si o silêncio (total 27 segundos).

• Lendo a linguagem não-verbal dos lábios do militar palestrante (recém nomeado para um importante cargo na NATO), acho que todos os cidadãos de bom-senso e minimamente informados devem ficar apavorados com as consequências tácitas de tudo isto. O silêncio fala da "Internet das Coisas" e da real militarização do espaço civil, das nossas casas, do nosso quotidiano e pior, tacitamente, do nosso corpo.

• Especialista em Engenharia Informática de Redes resolveu vir a público, a Abril de 2022, divulgar da existência a WBAN (1995), dos Biossensores corporais acessíveis remotamente (2005), lançamento comercial da Comunicaçao de Corpo-a-Corpo (2014), Internet dos Corpos (2019, conhecida como Pandemia 1 do Coronavírus) e a Internet dos Comportamentos (Janeiro 2023) e a próxima pandemia (até ao fim de 2025) : https://www.brighteon.com/watch/814bcc8c-42c3-4d6e-bf9e-97ca3dbd3536?index=3

• 2021 | Efeito mundial Coronavírus como resultado do abuso da Rede de Biossensores Sem Fios da Rede de Área Corporal (WBAN) : http://article.sapub.org/10.5923.j.bioinformatics.20211101.01.html e

• Comentários críticos sobre o vídeo onde foi apresentado o estudo : https://pbs.twimg.com/media/F9Yqm2hWAAAqpZD?format=jpg&name=4096x4096

• Scientific Study-Corona Is Technology And Frequency Induced! Effect of Coronavirus Worldwide through Misusing of Wireless Sensor Networks Ana Maria Mihalcea, MD, PhD : https://anamihalceamdphd.substack.com/p/scientific-study-corona-is-technology





MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL

Movimento Português de Prevenção do Electrosmog

https://electrosmogportugal.weebly.com

https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal