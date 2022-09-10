5G IS A KILLAH - THIS GUY IS MAGNETIC AND CHIPPED LIKE A DOG WITH NO INFORMED CONSENT BEFORE HE TOOK THE COVID19 MRNA INJECTIONS - CRIMES AGAINST HUMANITY

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5G IS A PATENTED MILATARY WEAPON NOT FOR HIGH SPEED INTERNET AND THE JAB IS A PATENTED KILLER THAT WORKS WITH FREQUENCY TO KILL YOU FASTER,
THIS IS HOW THE EVIL CABAL IS DOING POP CONTROLL AND FOR A LONG TIME NOW! TIME TO END THIS GENOCIDE! - SO STAND UP!
THE 5G PAYLOADS PULSED FUSED INJECTED PEOPLE TO KILL THEM - https://www.brighteon.com/96d463f2-55f8-4e26-a8e1-fc6fd4543e03
WE TRACKED THE VACCINATED WITH OUR BLUTOOTH ON OUR PHONES - PEOPLE NOW HAVE A MAC ADDRESS LINKED TO BIG PHARMA/MILITARY BIO-METRIC TRACKING AND SURVEILLANCE ALL PATENTED THOUGH! BUT WITHOUT INFORMED CONSENT. - https://www.brighteon.com/4f6b6a74-a130-4647-a50a-7d49c0fb221e