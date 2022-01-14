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IFQ83 - Émission #83 du 13 janvier 2022 avec Hayssam Hoballah
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20 views • January 14, 2022
12 janvier 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions83:d
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Abonnés
Dans cette 83e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons accueilli Hayssam Hoballah, coach de vie et gardien de l'humanité, qui m'a accompagnée lors de la 3ème intervention de Natacha Rey vendredi 7.01.22.
La chaîne Crowdbunker de Hayssam :
https://crowdbunker.com/@HayssamHoballah
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien :
https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée :
https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique :
https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel :
https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita :
https://solidarita.net
Odysee :
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch :
https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive :
https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker :
https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook :
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook :
https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur :
https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee :
https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram :
https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker :
https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch :
https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal :
https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble :
https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker :
https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter :
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram :
https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook :
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK :
https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info :
https://t.me/chloefinfosofficiel
👉 SENTA DEPUYDT :
Facebook Senta :
https://www.facebook.com/senta.depuydt
Site officiel :
http://childrenshealthdefense.eu
■ Sources Chloé :
• La visio-conférence du patron de presse suisse du groupe Ringier Marc Walder :
https://t.me/chloefinfosofficiel/664
• Brigitte Macron au 13h de TF1 - 12.01.21 :
https://t.me/chloefinfosofficiel/662
• Photos présentée par Natacha Rey :
http://gerardscheller.ch/Photos-7-01-22.pptx
http://gerardscheller.ch/Photos-7-01-22.pdf
• Le LIVE avec Natacha Rey - 7.01.22 :
https://odysee.com/@Chloe_F:b/Direct_7.01.22_avec_Natacha_Rey:8
• 🇫🇷 Pass vaccinal :
Députés et sénateurs ont tenté ce jeudi 13.01.22 de s’accorder en commission mixte paritaire sur une version commune du projet de loi instaurant le passe vaccinal. Ils n’y sont pas parvenus, faisant repartir le texte devant l’Assemblée nationale.
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/direct-greve-du-13-janvier-enseignants-et-parents-mobilises-contre-le-protocole-covid-a-l-ecole-9e918cf4-73c9-11ec-adb3-e05a5ebfa4f4
• AGENDA janvier 2022
🇨🇭Tous les rassemblements en Suisse : t.me/ActionsSuisse
🇨🇭 Vendredi 21.01
7ème Audition pour moi, 9h au DIP (6, rue de l'Hôtel de Ville - Genève)
🇫🇷 Tous les rassemblements des 15-16 janvier en France :
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-france/liste-nationale-des-manifestations-du-sam-15-dim-16-01-22-pour-le-retrait-du-pass-sanitaire-et-la-fin-de-l-obligation-vaccinale
🇧🇪 Dimanche 23 janvier : Manifestation internationale à Bruxelles - 13h Parc du Centenaire
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-belgique
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Abonnés
Dans cette 83e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons accueilli Hayssam Hoballah, coach de vie et gardien de l'humanité, qui m'a accompagnée lors de la 3ème intervention de Natacha Rey vendredi 7.01.22.
La chaîne Crowdbunker de Hayssam :
https://crowdbunker.com/@HayssamHoballah
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien :
https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée :
https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique :
https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel :
https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita :
https://solidarita.net
Odysee :
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch :
https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive :
https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker :
https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook :
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook :
https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur :
https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee :
https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram :
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Crowdbunker :
https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
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👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal :
https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble :
https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker :
https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter :
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram :
https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook :
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK :
https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info :
https://t.me/chloefinfosofficiel
👉 SENTA DEPUYDT :
Facebook Senta :
https://www.facebook.com/senta.depuydt
Site officiel :
http://childrenshealthdefense.eu
■ Sources Chloé :
• La visio-conférence du patron de presse suisse du groupe Ringier Marc Walder :
https://t.me/chloefinfosofficiel/664
• Brigitte Macron au 13h de TF1 - 12.01.21 :
https://t.me/chloefinfosofficiel/662
• Photos présentée par Natacha Rey :
http://gerardscheller.ch/Photos-7-01-22.pptx
http://gerardscheller.ch/Photos-7-01-22.pdf
• Le LIVE avec Natacha Rey - 7.01.22 :
https://odysee.com/@Chloe_F:b/Direct_7.01.22_avec_Natacha_Rey:8
• 🇫🇷 Pass vaccinal :
Députés et sénateurs ont tenté ce jeudi 13.01.22 de s’accorder en commission mixte paritaire sur une version commune du projet de loi instaurant le passe vaccinal. Ils n’y sont pas parvenus, faisant repartir le texte devant l’Assemblée nationale.
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/direct-greve-du-13-janvier-enseignants-et-parents-mobilises-contre-le-protocole-covid-a-l-ecole-9e918cf4-73c9-11ec-adb3-e05a5ebfa4f4
• AGENDA janvier 2022
🇨🇭Tous les rassemblements en Suisse : t.me/ActionsSuisse
🇨🇭 Vendredi 21.01
7ème Audition pour moi, 9h au DIP (6, rue de l'Hôtel de Ville - Genève)
🇫🇷 Tous les rassemblements des 15-16 janvier en France :
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-france/liste-nationale-des-manifestations-du-sam-15-dim-16-01-22-pour-le-retrait-du-pass-sanitaire-et-la-fin-de-l-obligation-vaccinale
🇧🇪 Dimanche 23 janvier : Manifestation internationale à Bruxelles - 13h Parc du Centenaire
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-belgique
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