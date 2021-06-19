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コロナワクチンの警告 - 杉田穂高
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21 views • June 19, 2021
"関苦沈”は打って貰いたくないが、話しても分かって貰えない家族や友人が居る、、、そんな方々の為に動画を作りまし50分だけ時間を作って頂いてこれを見る事が出来れば、まず殆どの方が打つのを止めると思います。
問題は、これが人の目に届くかと言う事です。消去される前にPCに落とし込んだり、大勢となるべく早く見せて下さい。（Kingboxがお勧めです）
皆さんの協力がないと、この騒動を止める事は出来ません。日本人全員が見れば、この騒動は確実に終わると思います。断りは要りません。
ご協力お願いします。1億拡散希望。兎に角1億2千万人が見るべきで、それから判断して欲しい。100万件から1000万件のシェアじゃ全然足りません。
一刻の猶予も無いと皆さんお分かりでしょうか？自分だけ知り、助かれば良いと言う消極的なままではなく、何としてもシェアして下さい。Facebook以外のSNSへのシェアは
https://is.gd/T24mRj
またhttps://www.facebook.com/100011144316230/posts/1371492029898928/?d=n
厚労省が新型殺那の存在する論文があると言っている事も知っていますが、コールセンターや議会に無いと伝えたり、有ると言いながら明確に示さず、誤魔化してるのがミエミエなので、無しとする動画を使っております。
問題は、これが人の目に届くかと言う事です。消去される前にPCに落とし込んだり、大勢となるべく早く見せて下さい。（Kingboxがお勧めです）
皆さんの協力がないと、この騒動を止める事は出来ません。日本人全員が見れば、この騒動は確実に終わると思います。断りは要りません。
ご協力お願いします。1億拡散希望。兎に角1億2千万人が見るべきで、それから判断して欲しい。100万件から1000万件のシェアじゃ全然足りません。
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