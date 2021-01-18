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COVID-19 vaccine: Warning for humanity (COVID-19 cepivo: Opozorilo človeštvu s slovenskimi ponapisi)
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2 views • January 18, 2021
Video govori o nevarnosti COVID-19 cepiva. Kdo stoji zadaj in kaj vsebuje. Nujen ogled. Dr Carrie Madej razloži, kako lahko cepivo za COVID-19, spremeni človeštvo za vedno. Originalna lokacija slovenskega videa je nepoznana. Angleška verzija je tukaj https://www.bitchute.com/video/pyczBzMfOnuo/. Prosim avtorja ali avtorico podnapisov, da mi piše na sloveniafirst afna yandex.com, da se ne kitam sam s tujim perjem :=). Prav tako prosim vse zainteresirane, ki so pripravljeni narediti sinhronizacijo ali podnapise za vse aktualne teme, da mi pišejo na zgoraj omenjeni naslov. Hvala lepa in "uživajte" v ogledu!
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