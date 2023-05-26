START HERE

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WELCOME
HELLO
THIS WEB PAGE
HAS TWO KINDS OF MUSIC VIDEOS.
REGULAR MUSIC VIDEOS - AND STUDY MUSIC VIDEOS.
THE REGULAR MUSIC VIDEOS - USE REGULAR MUSIC - FOR FUN.
THE STUDY MUSIC VIDEOS - ARE PAIRED - WITH A BIBLE STUDY.
THE IDEA IS TO TAKE A BIBLE STUDY - ONCE THEY ARE AVAILABLE - AND TAKE THE CORRESPONDING STUDY VIDEO - OF THE SAME TITLE AND SHARE.
FOR NOW - ONE CAN COPY THE CHAPTER HIGHLIGHTS - IN THE “SHOW MORE” LINK - BELOW THE VIDEO.
ON BIBLE STUDIES:
NON BIBLICAL BOOKS - WILL BE INCLUDED - THE ONES - THAT ADD - TO THE BIBLE - IN TERMS OF PERSPECTIVE.
THE FULL STUDIES:
I HAVE THE FULL TEXT STUDIES - AND WOULD LIKE TO MAKE THEM AVAILABLE - “IF GOD WANTS YOU TO HAVE IT - YOU WILL RECEIVE IT”.
THE STUDY VIDEOS:
WILL BE 39 SECONDS LONG - TO FIT - THE THIRTY NINE SECOND MUSIC CATEGORY - THAT I AM SUGGESTING - RIGHT NOW.
I PLAN ON UPDATING THE BASIC BEATS OF THE STUDY VIDEOS - TO SOMETHING MORE PLEASING TO THE EAR - LATER.
VIDEO QUALITY:
MY VIDEO FILES - LOOK GOOD - BUT COMPRESSION - IS ROUGH.
PURPOSE OF THE MUSIC VIDEOS:
TO DRAW ATTENTION - TO THE STUDY VIDEOS.
VIDEO ORDER:
THESE VIDEOS WILL DISAPPEAR:
SO CAPTURE THEM - WHILE YOU CAN.
ON TO THE STUDIES:
A BITE SIZED STUDY:
A WAY TO ANALYZE - COMPLICATED TEXT.
BY REFORMATTING TEXT
WE CAN SEPARATE
COMPLEX GROUPINGS
INTO SMALLER IDEAS - THAT ARE EASIER - TO UNDERSTAND -
AND
BY RESTATING THE TEXT
OTHER IDEAS - BECOME APPARENT.
USE ALL CAPS:
FOR COMMENTARY AND REFERENCES, ETC.
TO DISTINGUISH YOUR TEXT - FROM REGULAR TEXT.
-JOIN ME - BY MAKING A NEW STUDY - OR - BY CHANGING ONE OF MY STUDIES.
KEYWORDS:
KEYWORD OR PHRASE SEARCH,
“KEY PHRASE” WILL GET DIFFERENT RESULTS - THAN
“ KEY PHRASE “ OR
“ KEY PHRASE”
THEMES:
KEEP YOUR STUDIES BITE SIZED - USE ONE THEME - PER STUDY - THIS ALLOWS YOU - TO TAKE ONE STUDY - AND BREAK IT UP - INTO SEVERAL SMALLER ONES.
THESE “BIT SIZED” STUDIES:
WILL FOCUS ON THE KING JAMES BIBLE - AND OTHER SIGNIFICANT - NON BIBLICAL WORKS - THAT ADD DETAIL AND PERSPECTIVE.
MINUS SIGNS:
-PLACE A MINUS SIGN - IN FRONT OF - YOUR COMMENTARY.
-PLACE A PERIOD - AT THE END - OF YOUR COMMENTARY.
MINUS SIGNS - ARE ALSO USED - IN PLACE OF BREAKING.
SINCE BREAKING AND MINUS SIGNS - ACT LIKE PUNCTUATION - PUNCTUATION IS OPTIONAL
ON TEXT BREAKING:
WHEN TO BREAK A SENTENCE:
MAKING CHANGES TO COMMENTARY:
-WHEN THE FULL STUDIES - BECOME AVAILABLE - ADD - CHANGE OR DELETE - WHATEVER COMMENTARY YOU WANT.
KEEP A COPY OF THE ORIGINAL FOR COMPARISON.
ERRORS IN MY TEXT STUDIES:
-FEEL FREE TO FIX ERRORS
THEN CONSIDER
RESUBMITTING - THE FIXED VERSION
TO WHEREVER - AND TO WHOMEVER YOU WANT.
ABOUT BEING WRONG:
EVERYONE MAKES MISTAKES.
MANY OF THESE STUDIES - WILL BE UPDATED - AND FINISHED LATER - GOD WILLING - AFTER THE MAIN SETS ARE RELEASED.
JESUS IS COMING SOON - PREPARE THE HARVEST
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