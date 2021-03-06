EL MINISTERIO DE LA INIQUIDAD "YA ESTA EN ACCION" (NUEVA NORMALIDAD = NUEVO ORDEN MUNDIAL = ANTICRISTO). PERSPECTIVA BIBLICA. (PARTE 2)

Porque "YA ESTA" en acción el MISTERIO de la INIQUIDAD; sólo que hay QUIEN al presente lo DETIENE, (esto es la Iglesia de Jesús y su Santo Espíritu) hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se MANIFESTARA aquel inicuo, a quien el Señor MATARA con el ESPIRITU de su BOCA, y destruirá con el resplandor de su VENIDA; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo ENGAÑO de iniquidad para los que se pierden, por cuanto "NO RECIBIERON" el amor de la "VERDAD" para ser "SALVOS". Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. (2 Tesalonicenses 2: 7-12).

Escape por su vida amigo y amiga si usted aún resiste al DIOS VIVO, al que resucitó de entre los muertos y ahora VIVE y REINA para SIEMPRE, por la ETERNIDAD; al SEÑOR JESUS. No en vano llegó a este video. Cristo LE AMA y aún está a tiempo de escapar de la eterna condenación. JESUS dijo: "Yo soy el CAMINO, y la VERDAD, y la VIDA; nadie viene al Padre, sino por MI. (Juan 14:6). Jesús es el único camino al cielo. El es la propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero pero es necesario ACERCARSE a él, buscar su rostro, su VOLUNTAD y santificarnos en Su PALABRA obedeciendo sus MANDAMIENTOS para PROTECCION, salvación y VIDA ETERNA: "Porque de tal manera AMO Dios al MUNDO, que ha dado a su HIJO, UNIGENITO (Jesús), para que TODO aquel que en él CREE no se pierda mas tenga VIDA ETERNA. (Juan 3:16).

"Nuestra REDENCION está CERCA". RESISTE AMIGO Y HERMANO Y PERSEVERA HASTA EL FIN. "NO A LA VACUNA DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL". "Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya RESISTIDO la prueba, recibirá la CORONA de VIDA, que Dios ha PROMETIDO a los que LE AMAN". (Santiago 1:12).

Mi Dios, pues, SUPLIRA todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. (Filipenses 4:19). Es, pues, la FE la certeza de lo que se espera, la CONVICCION de lo que no se ve. (Hebreos 11:1).

CRISTO VIENE PRONTO POR SU PUEBLO; POR EL PUEBLO QUE PERSEVERO HASTA EL FIN. Tan pronto como la iglesia sea llevada al cielo, es posible que la "vacuna" sea obligatoria para todo el que se quede. SI AUN NO ESTAS LISTO... "ESTA ES TU OPORTUNIDAD". ALISTATE... Y PREPARATE PARA VOLAR AL CIELO? (1 Tesalonicenses 4:15 -17; 1 Corintios 15:51-52).

DESEO RECONCILIARME CON DIOS, PLAN DE SALVACION: https://www.radiolosolivos.com/p/plan-de-salvacion.html

PREPARATE PARA LA VENIDA DEL SEÑOR JESUS: (Visítanos) Página principal en la web, aún vigente hasta que impidan la predicación del Evangelio de la Salvación de Dios: www.vozdetrompeta.com

Canal en youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCOxGFn2duBrp_QUxFpBotJg/videos?view_as=subscribe

"Nuevo Canal en Odysee" plataforma sin censura:

https://odysee.com/@Vozdetrompeta:c

Hemos trasladado aquí "todas" las predicaciones que están en el canal de youtube. La Palabra de Dios irá siendo censurada poco a poco -como está previsto en la agenda 2030- así como ha sido censurado lo que hemos subido en contra de la "vacuna" del cartel de la OMS y el "Nuevo Orden Mundial". La pérdida de la libertad y la censura es "UNO" de los principales sintomas de la Nueva Dictadura del Nuevo Orden, donde el "ANTICRISTO" es cabeza y gobierno de TODA institución. La pérdida de la libertad es paulatina y se dirige hacia un CONTROL TOTAL y ABSOLUTO. Si desea puede inscribirse aquí y/o en Telegram (voz de trompeta) para no perder el contacto por si algo fortuito ocurre antes de lo esperado. Nos seguiremos preparando para la "Pronta Venida del Señor Jesús". Mucho más ahora que hemos entrado a la recta final de nuestra redención. "BENDICIONES A TODOS Y QUE DIOS LES SIGA PROVEYENDO SOBREABUNDANTEMENTE CON TODA BENDICION ESPIRITUAL DE LO ALTO CONFORME A SUS RIQUEZAS EN GLORIA". Amén y Amén.

En Lbry voz de trompeta seguiremos subiendo específicamente sobre la llamada vacuna, para no interrumpir la predicación como lo veníamos haciendo en youtube;

https://lbry.tv/@vozdetrompeta:2

Ahí encontrará este mismo video con mayor nitidez en las imágenes si le interesa revisar en mas detalle la información aquí contenida, así como otros videos al respecto.