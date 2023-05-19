El viejo Miguel - Posibles acordes para acompañar - Hnos Zuleta

🎥 Amigas y amigos de guitarravallenata.com reciban un cordial saludo de su servidor Albano Zapata. Una vez más compartiendo con ustedes mis conocimientos musicales de la guitarra en el Vallenato. En esta oportunidad, se me dio por analizar los acordes del tema "El viejo Miguel" de Adolfo Pacheco, e interpretada por Los hermanos Zuleta.





🗓️ [Publicado 17 junio 2017]





🎜 Tono: SOL (G)

🎝 Afinación: Normal





📜 La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.





🔗 Listas automáticas:





☑ GuitarraVallenata Acompañante

https://www.brighteon.com/watch/c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c?index=1





☑ GuitarraVallenata Acompañante II

https://www.brighteon.com/watch/d047c8ef-fffc-419d-9517-773286d240ef?index=1





☑ Técnicas para acompañar:

https://www.brighteon.com/watch/5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f?index=1





☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)

https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3





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🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org





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